Мобілізація в Україні: спілкування з ТЦК та поліцією має фіксуватися на фото й відео

Очільник Нацполіції Іван Вигівський зауважив, що у випадку вчинення поліцейськими або працівниками ТЦК протиправних дій громадяни можуть повідомити про це за телефонами "гарячих ліній".

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Процес оповіщення військовозобов'язаного, який здійснює поліцейський і представник Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП), обов'язково має бути зафіксований на відео. Про це заявив голова Національної поліції України Іван Вигівський в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

У випадку протиправних дій правоохоронців необхідно звернутися за номерами 102, 112 або на телефони "гарячих ліній". Очільник Нацполу запевнив — "відразу буде реакція".

За словами Вигівського, перед несенням служби поліцейські обов'язково проходять інструктаж. Згідно з чинним законодавством, уповноважений представник ТЦК та СП або поліцейський зобов'язані здійснювати фото- й відеофіксацію під час перевірки документів.

Щодо відповідальності поліцейських, він зазначив, що, згідно з ч. 1 ст. 19 закону України "Про Національну поліцію", в разі вчинення протиправних дій поліцейські несуть кримінальну, адміністративну, цивільно-правову, матеріальну або дисциплінарну відповідальність залежно від кожного конкретного випадку.

Вигівський наголосив, що, крім механізму фіксації дій співробітників поліції та ТЦК, у Нацполіції існують підрозділи, які постійно контролюють особовий склад щодо можливих протиправних дій.

Нагадаємо, голова Національної поліції Іван Вигівський заявив, що працівники не мають права вручати повістки. Вони разом із представниками ТЦК займаються оповіщенням військовозобов'язаних.

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