Мобилизация в Украине: общение с ТЦК и полицией должно фиксироваться на фото и видео

Глава Нацполиции Иван Выговский отметил, что в случае совершения полицейскими или работниками ТЦК противоправных действий граждане могут сообщить об этом по телефонам "горячих линий".

Related video

Процесс оповещения военнообязанного, который осуществляет полицейский и представитель Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), обязательно должен быть зафиксирован на видео. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский в интервью "Интерфакс-Украина".

В случае противоправных действий правоохранителей необходимо обратиться по номерам 102, 112 или на телефоны "горячих линий". Глава Нацпола заверил — "сразу будет реакция".

По словам Выговского, перед несением службы полицейские обязательно проходят инструктаж. Согласно действующему законодательству, уполномоченный представитель ТЦК и СП или полицейский обязаны осуществлять фото- и видеофиксацию во время проверки документов.

Относительно ответственности полицейских, он отметил, что согласно ч. 1 ст. 19 закона Украины "О Национальной полиции", в случае совершения противоправных действий полицейские несут уголовную, административную, гражданско-правовую, материальную или дисциплинарную ответственность в зависимости от каждого конкретного случая.

Выговский отметил, что, кроме механизма фиксации действий сотрудников полиции и ТЦК, в Нацполиции существуют подразделения, которые постоянно контролируют личный состав относительно возможных противоправных действий.

Напомним, глава Национальной полиции Иван Выговский заявил, что работники не имеют права вручать повестки. Они вместе с представителями ТЦК занимаются оповещением военнообязанных.

Фокус писал, кто и когда должен пройти повторную ВВК после того, как обновил данные.