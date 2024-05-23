Мобилизация в Украине: могут ли правоохранители раздавать повестки военнообязанным

Глава Нацполиции Иван Выговский отметил, что правоохранители, которые ранее занимались доставкой в ТЦК военнообязанных по обращению самих военкоматов, продолжат выполнять свои обязанности.

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Работники полиции вместе с представителями ТЦК занимаются оповещением военнообязанных, однако у них нет права на вручение повесток. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский, информирует "Интерфакс-Украина".

По его словам, работники полиции как раньше доставляли в ТЦК военнообязанных по обращению самих военкоматов, так и продолжат это делать, поскольку такие обязанности уже предусмотрены нормами законодательства.

Кроме того, Выговский отметил, что участие в осуществлении мероприятий по оповещению военнообязанных и резервистов совместно с представителями ТЦК и СП ранее не присутствовало в перечне полномочий полицейских, но теперь появились. Руководитель Нацполиции добавил, что непосредственно вручением повесток работники полиции не занимаются, потому что не имеют таких прав.

Для чего нужно проверять документы

Иван Выговский объяснил, что полицейские могут проверять военно-учетные документы и это нужно делать для выполнения военнообязанными законодательства об обороне и мобилизации. По его словам, полицейские имеют право осуществлять проверку документов у всех мужчин от 18 до 60 лет, несмотря на основания.

Глава ведомства сообщил, что в таких случаях полиция работает по обращениям от ТЦК и СП, а в них содержится информация о личности. Речь идет о ФИО, дате рождения, адресе места жительства и номерах мобильных телефонов.

2 апреля Фокус писал, что сотрудники полиции могут доставлять уклонистов от мобилизации в ТЦК и СП с целью выяснения обстоятельств и составления административного протокола.

Также Фокус писал, что военнослужащий ВСУ, командир подразделения ударных беспилотных летательных аппаратов Игорь Луценко рассказал о самом большом риске от мобилизации заключенных.