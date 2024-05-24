ЗС РФ мають частковий успіх біля Іванівки: подробиці від Генштабу

Вчора російські окупанти втратили на Куп'янському напрямку понад 350 солдатів. Також знищено 81 одиницю ворожої техніки.

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З початку доби на Куп’янському напрямку відбувалися десять бойових зіткнень. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Зазначається, що бої продовжуються в районах Петропавлівки, Іванівки, Стельмахівки, Невського та Дружелюбівки. У напрямку останньої українські захисники успішно відбили одну атаку російських загарбників.

Водночас у Генштабі повідомили, що поблизу Іванівки противник має частковий успіх. Сили оборони вживають заходів для стабілізації обстановки.

Також, як повідомляється, у четвер, 23 травня, окупанти втратили на Куп’янському напрямку 353 особи, з них 117 – безповоротних та 81 одиницю військової техніки. Зокрема, було знищено танк, дві бойові бронемашини, два автомобілі та 68 БпЛА. Окрім того, пошкодження нанесені танку, двом броньовикам, трьом гармати та двом автомобілям. Знищено бліндаж та п’ять складів боєприпасів.

Нагадаємо, вночі 24 травня DeepState повідомляв, що ворог просунувся біля Очеретиного. Наразі тривають бої в населених пунктах Вовчанськ, Кліщіївка, Уманське, Красногорівка та Берестове, яке розташовано на лінії Куп'янськ — Сватове — Кремінна.

Також нагадаємо, що на думку майора запасу ЗСУ Олексія Гетьмана, частину основного завдання в Харківській області противник виконав. Головна мета ворога на Харківщині, на його думку, полягає у створенні двох плацдармів, які можуть бути об'єднані в один.