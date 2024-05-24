ВС РФ имеют частичный успех возле Ивановки: подробности от Генштаба

Вчера российские оккупанты потеряли на Купянском направлении более 350 солдат. Также уничтожена 81 единица вражеской техники.

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С начала суток на Купянском направлении происходило десять боевых столкновений. Об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ.

Отмечается, что бои продолжаются в районах Петропавловки, Ивановки, Стельмаховки, Невского и Дружелюбовки. В направлении последней украинские защитники успешно отбили одну атаку российских захватчиков.

В то же время в Генштабе сообщили, что вблизи Ивановки противник имеет частичный успех. Силы обороны принимают меры для стабилизации обстановки.

Также, как сообщается, в четверг, 23 мая, оккупанты потеряли на Купянском направлении 353 человека, из них 117 — безвозвратных и 81 единицу военной техники. В частности, были уничтожены танк, две боевые бронемашины, два автомобиля и 68 БпЛА. Кроме того, повреждения нанесены танку, двум броневикам, трем пушкам и двум автомобилям. Уничтожен блиндаж и пять складов боеприпасов.

Напомним, ночью 24 мая DeepState сообщал, что враг продвинулся возле Очеретино. Сейчас продолжаются бои в населенных пунктах Волчанск, Клещеевка, Уманское, Красногоровка и Берестовое, которое расположено на линии Купянск — Сватово — Кременная.

Также напомним, что по мнению майора запаса ВСУ Алексея Гетьмана, часть основной задачи в Харьковской области противник выполнил. Главная цель врага на Харьковщине, по его мнению, заключается в создании двух плацдармов, которые могут быть объединены в один.