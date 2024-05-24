ЗСУ продовжують утримувати Кринки: 9 штурмів ЗС РФ за добу провалилися, — Плетенчук (відео)

За словами представника Сил оборони Півдня, на фронті в Херсонській області зараз найактивніше, якщо говорити про Південний напрямок. Українські захисники продовжують ефективно обороняти свої позиції та мають певні успіхи.

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Російські окупанти продовжують активні спроби наступу на Півдні України. Зокрема йдеться про Лівобережну частину Херсонської області, де в ЗСУ є плацдарм у селі Кринки. Начальник центру стратегічних комунікацій Сили оборони Півдня Дмитро Плетенчук у ефірі телемарафону розповів детальніше, що там відбувається.

За його словами, якщо брати Південний напрямок, то найактивніше зараз у Херсонській області. Річ у тім, що за попередню добу в населених пунктах Старомайорське Донецької області й Роботине Запорізької області було всього по одному штурму ЗС РФ. А от у селі Кринки — одразу дев'ять.

"Але всі вони були безуспішними, ворог був змушений відступити назад на свої позиції, зазнавши втрат. Тому сказати, що відбулися якісь суттєві зміни на цій ділянці фронту, я не можу. Морські піхотинці продовжують стояти й мають успіхи. Ситуація залишається контрольованою, попри те, що досить напружена", — Дмитро Плетенчук.

Аналогічна ситуація складається біля острова Нестрига, який також розташований у Херсонській області. Останнім часом противник перестав намагатися повернути його під свій контроль.

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У коментарі виданню "Новини.Live" Дмитро Плетенчук також розповів, що біля села Кринки збільшилася пропорція загиблих до поранених, якщо говорити про втрати ЗС РФ. Якщо раніше це була третина від загальної кількості втрат противника, то зараз стабільно половина.

А ось реагуючи на фейк про те, що ЗСУ втратили плацдарм у цьому районі, представник Сил оборони Півдня заявив таке:

"Ми щодня виходимо на комунікацію, щодня доводимо до суспільства стан справ і становище. У принципі цей меседж був якраз не про негатив якийсь, не про виведення, а нібито хтось кудись просунувся".

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Нагадаємо, 23 травня з'явилося повідомлення про те, що Сили оборони нібито вийшли з Кринок на лівому березі Дніпра, про що заявив командир відділення 24-ї ОШБ ЗСУ "Айдар" Станіслав Бунятов із позивним "Осман". Пізніше виявилося, що ця інформація не відповідає дійсності. Представник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук заявив, що під Кринками постійно тривають жорстокі бої, але всі плани ЗС РФ провалюються.