Бояться ударів: ЗС РФ у Криму почали переміщувати техніку з Джанкоя вглиб півострова (фото)

Одночасно з переміщенням техніки та військових активними темпами розпочато відновлення та, ймовірно, модернізацію аеродромів у глибині півострова, таких як "Кіровське" (в районі Феодосії) та "Багерове".

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Росіяни в окупованому Криму розпочали евакуацію своїх військовослужбовців із Джанкоя та активне відновлення аеродромів у глибині півострова. Про це повідомляють учасники партизанського руху "Атеш".

Зазначається, що після ракетної атаки на Джанкой російські окупанти почали переміщувати особовий склад і техніку з аеродрому в Джанкої вглиб півострова.

"Одночасно з цим активними темпами розпочато відновлення та, ймовірно, модернізацію аеродромів у глибині півострова, таких як "Кіровське" (в районі Феодосії) та "Багерове" (в районі Керчі). Однак, попри всі зусилля, вони не зможуть незабаром збудувати закриті укриття для своїх літаків. Причина полягає в складних технологічних процесах, високій вартості будівництва та значних часових витратах", — ідеться в повідомленні українського підпілля.

Окупанти переміщують техніку з Джанкоя

В "Атеш" вважають, що окупанти хочуть розосередити свої війська й техніку в Криму напередодні нових успішних атак Сил оборони України.

17 квітня повідомлялося про вибухи та пожежу на території державного аеродрому в Джанкої, де дислокується 39-й вертолітний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС і ППО Південного військового округу, три авіаційні ескадрильї.

Нагадаємо, що 23 травня ввечері в окупованій Алушті лунали вибухи. У соцмережах повідомили, що, імовірно, вибухало на базі ФСБ РФ неподалік від Алушти, або в місці дислокації 126 бригади берегової охорони ЗС РФ.