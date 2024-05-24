Боятся ударов: ВС РФ в Крыму начали перемещать технику из Джанкоя вглубь полуострова (фото)

Одновременно с перемещением техники и военных активными темпами начато восстановление и, вероятно, модернизация аэродромов в глубине полуострова, таких как Кировское (в районе Феодосии) и Багерово

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Россияне в оккупированном Крыму начали эвакуацию своих военнослужащих из Джанкоя и активное восстановление аэродромов в глубине полуострова. Об этом сообщают участники партизанского движения "АТЕШ".

Отмечается, что после ракетной атаки на Джанкой российские оккупанты начали перемещать личный состав и технику с аэродрома в Джанкое вглубь полуострова.

"Одновременно с этим активными темпами начато восстановление и, вероятно, модернизация аэродромов в глубине полуострова, таких как Кировское (в районе Феодосии) и Багерово (в районе Керчи). Однако, несмотря на все усилия, они не смогут вскоре построить закрытые укрытия для своих самолетов. Причина заключается в сложных технологических процессах, высокой стоимости строительства и значительных временных затратах", — говорится в сообщении украинского подполья.

Оккупанты перемещают технику из Джанкоя

В "АТЕШ" считают, что оккупанты хотят рассредоточить свои войска и технику в Крыму накануне новых успешных атак Сил обороны Украины.

17 апреля сообщалось о взрывах и пожаре на территории государственного аэродрома в Джанкое, где дислоцируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа, три авиационные эскадрильи.

Напомним, что 23 мая вечером в оккупированной Алуште раздавались взрывы. В соцсетях сообщили, что, вероятно, взрывалось на базе ФСБ РФ неподалеку Алушты, или в месте дислокации 126 бригады береговой охраны ВС РФ.