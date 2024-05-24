Українські дрони пошкодили два літаки в Краснодарському краї, — авіаексперт (фото)

Україна завдала по аеродрому "Кущевская" удару в ніч на 19 травня. Як видно по нових знімках – суттєво пошкоджені щонайменше два літаки.

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Українські БПЛА змогли пошкодити щонайменше два російських винищувачі, Су-27 та Су-34. Це стверджує авіаексперт Анатолій Храпчинський, який на прохання "Схем" проаналізував супутникові знімки.

Винищувачі знаходилися на аеродромі "Кущевская" у Краснодарському краї РФ в ніч на 19 травня, коли Україна атакувала летовище безпілотниками. Супутник Planet Labs зафіксував, що атака була вдалою.

Супутникові знімки аеродрому "Кущевская" Фото: Радіо Свобода

"Ми бачимо що з пошкодженими або знятими крилами стоїть Су-34, і явно пошкоджений Су-27 в іншій частині аеродрому. Також міг бути пошкоджений і Су-30, який майже не змінював своє положення з 11 травня і знаходиться поряд з ушкодженим Су-27", – зазначив Храпчинський.

Супутникові знімки аеродрому "Кущевская" Фото: Радіо Свобода

Аеродром "Кущевская" раніше використовувався, як навчальна база Краснодарського вищого військового авіаційного училища. Але зараз Росія використовує цей аеродром і як базу для літаків, які атакують Україну.

Цікаво, що супутникові знімки також демонструють, що після ударів українських дронів, більшу частину російських винищувачів прибрали з аеродрому "Кущевська".

Джерела Фокусу в СБУ зазначили, що аеродром в Краснодарському краї атакували дрони саме цього відомства. Офіційно в СБУ цю атаку не коментували.

В Міноборони РФ лише заявили, що в ту ніч над територією Краснодарського краї збили 57 БПЛА. Але без подробиць. В той же час місцеві жителі повідомляли у соцмережах, що бачили та чули вибухи на авіабазі.

Нагадаємо, це вже друга атака українських дронів на цей об'єкт. Унаслідок першого удару на аеродромі було уражено кілька літаків та склад боєприпасів.