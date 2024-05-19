Спецслужби України атакували аеродром і НПЗ: в СБУ та ГУР розкрили деталі операцій (відео)

Аеродром у Краснодарському краї, де розташовувалися літаки фронтової авіації РФ, був атакований безпілотниками СБУ. А вибухи в Ленінградській області — результат роботи українських розвідників із ГУР.

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Вибухи 19 травня на території РФ пов'язані з атакою українських безпілотників, зокрема, на військовий аеродром у станиці Кущовська Краснодарського краю та НПЗ в Слов'янську-на-Кубані. А резервуари на нафтобазі в Ленінградській області було підірвано за допомогою трьох вибухових пристроїв. Інформацію про це надали Фокусу представники СБУ та ГУР Міноборони України.

Удари по російському аеродрому

Джерела в Службі безпеки України повідомляють, що вибухи на аеродромі "Кущевская" та Слов'янському нафтопереробному заводі в Краснодарському краї — результат роботи українських дронів. У службі іронічно зазначили, що це були "святкові феєрверки" на честь перемоги українського боксера Олександра Усика.

"Цієї ночі перемогу боксера Олександра Усика святкувала не тільки вся Україна, а й військовий аеродром "Кущевская" та Слов'янський НПЗ в Краснодарському краї РФ. За даними джерел, спонсором святкового феєрверку стали дрони СБУ.

Водночас у силовому відомстві додали, що удару було завдано по аеродрому, де перебувала фронтова авіація ПКС РФ: літаки Су-34, Су-25, Су-27, МіГ-29.

Щодо НПЗ в Слов'янську-на-Кубані, то керівництво підприємства заявило, що після кількох гучних прильотів завод зупинив свою роботу, і вони зараз оцінюють збитки.

"Цього разу БПЛА були більшими, заряди несли набагато більші, також були начинені уражальними елементами у вигляді сталевих кульок", — скаржиться російським ЗМІ директор із комплексної безпеки групи компаній "Славянск ЭКО" Едуард Труднєв.

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В СБУ також нагадали, що за останні три тижні це друга атака на ці об'єкти. Унаслідок першого удару на аеродромі було уражено кілька літаків, а на НПЗ поцілили в ректифікаційну й атмосферну колони.

Вибухи у Виборзі

У Ленінградській області внаслідок операції Головного управління розвідки Міноборони України пролунали вибухи на нафтобазі.

"За допомогою трьох вибухових пристроїв було уражено вертикальні резервуари з паливом на зазначеному об'єкті. У результаті операції знищено три резервуари з пальним", — повідомило джерело Фокусу в ГУР.

Коментуючи інцидент, деякі росЗМІ уточнюють, що опубліковані в мережі фото заграви та чорного диму у Виборзі допомогли визначити локацію. Імовірно, це сховища палива, які належали "Виборзькій паливній компанії" (ВТК).

У відомстві додали, що удари по енергетичних об'єктах РФ триватимуть надалі послідовно та методично доти, доки Росія використає нафтогазову галузь у військових цілях, або не виведе війська з України

"Ціна російської агресії для Кремля постійно зростатиме та вже зараз відбивається на їхній здатності забезпечувати паливом навіть внутрішній ринок. Далі буде", — наголосили українські розвідники.

Нагадаємо, 13 травня НПЗ на території Російської Федерації зазнали масованого удару українських БПЛА. За інформацією видання "Українська правда" Сили оборони України завдали приблизно 80% точних ударів по російських об'єктах, використовуючи далекобійні безпілотні апарати вітчизняного виробництва "Лютий".