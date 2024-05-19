Спецслужбы Украины атаковали аэродром и НПЗ: в СБУ и ГУР раскрыли детали операций (видео)

Аэродром в Краснодарском крае, где располагались самолеты фронтовой авиации РФ, был атакован беспилотниками СБУ. А взрывы в Ленинградской области — результат работы украинских разведчиков из ГУР.

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Взрывы 19 мая на территории РФ связаны с атакой украинских беспилотников, в том числе, на военный аэродром в станице Кущевская Краснодарского края и НПЗ в Славянске-на-Кубани. А резервуары на нефтебазе в Ленинградской области были подорваны с помощью трех взрывных устройств. Информацию об этом предоставили Фокусу представители СБУ и ГУР Минобороны Украины.

Удары по российскому аэродрому

Источники в Службе безопасности Украины сообщают, что взрывы на аэродроме "Кущевская" и Славянском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае — результат работы украинских дронов. В службе иронично отметили, что это были "праздничные фейерверки" в честь победы украинского боксера Александра Усика.

"Этой ночью победу боксера Александра Усика праздновала не только вся Украина, но и военный аэродром "Кущевская" и Славянский НПЗ в Краснодарском крае РФ. По данным источников, спонсором праздничного фейерверка стали дроны СБУ.

При этом в силовом ведомстве добавили, что удар был нанесен по аэродрому, где находились фронтовая авиация ВКС РФ — самолеты Су-34, Су-25, Су-27, МиГ-29.

Что касается НПЗ в Славянске-на-Кубани, то руководство предприятия заявило, что после нескольких громких прилетов завод остановил свою работу и они сейчас оценивают убытки.

"В этот раз БПЛА были больше, заряды несли намного больше, также были начинены поражающими элементами в виде стальных шариков", — жалуется российским СМИ директор по комплексной безопасности группы компаний "Славянск ЭКО" Эдуард Труднев.

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В СБУ также напомнили, что за последние три недели это вторая атака на данные объекты. В результате первого удара на аэродроме было поражено несколько самолетов, а на НПЗ попали в ректификационную и атмосферную колонны.

Взрывы в Выборге

В Ленинградской области в результате операции Главного управления разведки Минобороны Украины прозвучали взрывы на нефтебазе.

"С помощью трех взрывных устройств были поражены вертикальные резервуары с топливом на указанном объекте. В результате операции уничтожены три резервуара с горючим", — сообщил источник Фокуса в ГУР.

Комментируя инцидент, некоторый росСМИ уточняют, что опубликованные в сети фото зарева и черного дыма в Выборге помогли определить локацию. Предположительно, это хранилища топлива, которые принадлежали "Выборгской топливной компании" (ВТК).

В ведомстве добавили, что удары по энергетическим объектам РФ будут продолжаться в дальнейшем последовательно и методично до тех пор, пока Россия использует нефтегазовую отрасль в военных целях или не выведет войска из Украины

"Цена российской агрессии для Кремля будет постоянно расти и уже сейчас отражается на их способности обеспечивать топливом даже внутренний рынок. Дальше будет", — подчеркнули украинские разведчики.

Напомним, 13 мая НПЗ на территории Российской Федерации подверглись массированному удару украинских БПЛА. По информации издания "Украинская правда" Силы обороны Украины нанесли примерно 80% точных ударов по российским объектам, используя дальнобойные беспилотные аппараты отечественного производства "Лютый".