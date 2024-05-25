Втратив понад 2,5 літрів крові: боєць ГУР розповів про бій за життя після атаки дрона РФ (відео)

Ворожа міна 82 мм калібру впала в 50 см від нього і розірвалася. Внаслідок вибуху у бійця була пошкоджена артерія, через що була масивна кровотеча.

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Російські окупанти на одній з ділянок фронту атакували дронами бійців Головного управління розвідки з підрозділу "Стугна" у складі спецпідрозділу "Тимур" ГУР МО. Боєць з позивним "Каховка" отримав важкі поранення. Про свій бій за життя він розповів ТСН.

За його словами, ворожа міна 82 мм калібру впала в 50 см від нього і розірвалася.

"Пощастило мені так, що ґрунт був досить сирий. Грязюка ще була, хоча температура плюс один. Міна впала за півметра від моєї ноги, розірвалася під землею. Мені уламками побило руку, відірвало пальці на нозі. Лікарям довелося пів стопи ампутувати, а також всю руку", — розповів "Каховка".

Боєць пригадав, що на його евакуацію дуже швидко приїхали дві броньовані автомобілі, однак росіянам вдалося пошкодити їх. Через це евакуація пораненого бійця перенеслася на невизначений час.

"За 4 години вже прибули за моїм побратимом. Він на той час був у дуже важкому стані, дуже велика крововтрата. А мене вдалося евакуювати тільки через 8 годин після поранення. Лікарі не вірять, що у мене залишилися в повній мірі кінцівки. Турнікети були затягнуті майже під пахову зону. Всі знають, що турнікети – це 2-4 години і, скоріше за все, це буде ампутація", — розповів військовий.

Боєць ГУР "Каховка"

Внаслідок вибуху у бійця була пошкоджена артерія, через що сталася масивна кровотеча. "Каховка" втратив 2,5 літрів крові.

"Для непідготовленої людини це майже смертельно. Але вдалося все-таки евакуюватися. І при тому, що турнікети були дуже високо, кінцівки повністю мені не ампутували. Добре, що у нас такі гарні лікарі. І мене оперативно доставили в лікарню, потім направили на Київ", — каже "Каховка".

Він розповів, що він ледь не зробив вчинок, про який зараз не хоче згадувати.

"Коли я зрозумів, що в мене перебиті ноги і я не можу ходити, а також рука і я не можу надати собі допомогу, оскільки вся моя броня і аптечки просто розлетілися від вибуху. Я подумав, що в полон я не здамся, а контакт вже був 10-15 метрів, я дістав гранату, розтиснув вусики.. Я думав, якщо ворог зараз застрибне, мене розстріляють, або візьмуть в полоні будуть катувати. Більше всього я за це переживав. В полон я здаватися не збирався.

Боєць розповідає, що згодом зрозумів, що окупантів поруч немає, став повзти, спираючись на автомат. Він доповз до місця, де медик суміжного підрозділу надав йому першу допомогу. Далі окупанти знову пішли в наступ, а на той час всі бійці з підрозділу "Каховки" були або поранені, або контужені, але попри це вели бій і вистояли.

"Я хоч і був при свідомості, але мені вже все було байдуже. Я просто лежав і чекав", — розповідає військовий.

За його словами, далі росіяни почали закидувати бійців "Стугни" хімічними гранатами з повітря. "Каховка" цілою рукою викопав в землі ямку і так дихав.

"Коли я приїхав до лікарні в мене всі дихальні шляхи були попечені. Хлопці відбивалися до останнього. Насправді ми були дуже везучі в цьому бою. Наприклад, командиру "Аресу" в каску прилетіла граната, вона відскочилася і вибухнула десь в стороні. А мій побратим "Чорний", коли мене витягував, у нього поруч розірвалася граната, але уламки відлетіли в інший бік. Він просто на неї подивився і продовжував мене тягти", — згадує "Каховка".

Він додав, що потім вибачався перед "Чорним", бо коли той його тягнув, він його вкусив від болю.

Бійця евакуювали до стабпункту, де йому промили рани та зробили переливання крові. Далі його транспортували до лікарні Мечникова в Дніпрі, де прооперували. Боєць каже, що його врятувала кевларова броня, яка взяла на себе увесь основний удар, а можливо вона врятувала й життя побратимів, які перебували позаду.

Нагадаємо, що на Харківщині ЗСУ за 10 хвилин ліквідували елітний підрозділ ЗС РФ, який зайшов з тилу. Також вони прихопили трофеї у вигляді зброї росіян.

23 травня повідомлялося, що боєць ЗСУ виманив на себе дрони РФ з хімічною зброєю, щоб врятувати побратимів. Він залишив бліндаж, щоб відвернути увагу ворожих безпілотників, дозволивши своїм побратимам втекти.