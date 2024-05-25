"Потерял более 2,5 литров крови": боец ГУР рассказал о бое за жизнь после атаки дрона РФ

Вражеская мина 82 мм калибра упала в 50 см от него и разорвалась. В результате взрыва у бойца была повреждена артерия, из-за чего было массивное кровотечение.

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Российские оккупанты на одном из участков фронта атаковали дронами бойцов Главного управления разведки из подразделения "Стугна" в составе спецподразделения "Тимур" ГУР МО. Боец с позывным "Каховка" получил тяжелые ранения. О своем бое за жизнь он рассказал ТСН.

По его словам, вражеская мина 82 мм калибра упала в 50 см от него и разорвалась.

"Повезло мне так, что почва была достаточно сырая. Грязь еще была, хотя температура плюс один. Мина упала в полуметре от моей ноги, разорвалась под землей. Мне осколками побило руку, оторвало пальцы на ноге. Врачам пришлось полстопы ампутировать, а также всю руку", — рассказал "Каховка".

Боец вспомнил, что на его эвакуацию очень быстро приехали два бронированных автомобиля, однако россиянам удалось повредить их. Из-за этого эвакуация раненого бойца перенеслась на неопределенное время.

"Через 4 часа уже прибыли за моим побратимом. Он в то время был в очень тяжелом состоянии, очень большая кровопотеря. А меня удалось эвакуировать только через 8 часов после ранения. Врачи не верят, что у меня остались в полной мере конечности. Турникеты были затянуты почти под паховую зону. Все знают, что турникеты — это 2-4 часа и, скорее всего, это будет ампутация", — рассказал военный.

Боец ГУР "Каховка"

В результате взрыва у бойца была повреждена артерия, из-за чего было массивное кровотечение. "Каховка" потерял 2,5 литров крови.

"Для неподготовленного человека это почти смертельно. Но удалось все-таки эвакуироваться. И при том, что турникеты были очень высоко, конечности полностью мне не ампутировали. Хорошо, что у нас такие хорошие врачи. И меня оперативно доставили в больницу, потом направили на Киев", — говорит "Каховка".

Он рассказал, что он едва не совершил поступок, о котором сейчас не хочет вспоминать.

"Когда я понял, что у меня перебиты ноги и я не могу ходить, а также рука и я не могу оказать себе помощь, поскольку вся моя броня и аптечки просто разлетелись от взрыва. Я подумал, что в плен я не сдамся, а контакт уже был 10-15 метров, я достал гранату, разжал усики... Я думал, если враг сейчас запрыгнет, меня расстреляют, или возьмут в плен будут пытать. Больше всего я за это переживал. В плен я сдаваться не собирался.

Боец рассказывает, что впоследствии понял, что оккупантов рядом нет, стал ползти, опираясь на автомат. Он дополз до места, где медик смежного подразделения оказал ему первую помощь. Далее оккупанты снова пошли в наступление, а в то время все бойцы из подразделения "Каховки" были или ранены, или контужены, но несмотря на это вели бой и выстояли.

"Я хоть и был в сознании, но мне уже все было безразлично. Я просто лежал и ждал", — рассказывает военный.

По его словам, дальше россияне начали забрасывать бойцов "Стугны" химическими гранатами с воздуха. "Каховка" целой рукой выкопал в земле ямку и так дышал.

"Когда я приехал в больницу у меня все дыхательные пути были обожжены. Ребята отбивались до последнего. На самом деле мы были очень везучие в этом бою. Например, командиру "Ареса" в каску прилетела граната, она отскочила и взорвалась где-то в стороне. А мой побратим "Черный", когда меня вытаскивал, у него рядом разорвалась граната, но осколки отлетели в другую сторону. Он просто на нее посмотрел и продолжал меня тащить", — вспоминает "Каховка".

Он добавил, что потом извинялся перед "Черным", потому что когда тот его тянул, он его укусил от боли.

Бойца эвакуировали в стабпункт, где ему промыли раны и сделали переливание крови. Далее его транспортировали в больницу Мечникова в Днепре, где прооперировали. Боец говорит, что его спасла кевларовая броня, которая взяла на себя весь основной удар, а возможно она спасла и жизнь собратьев, которые находились позади.

Напомним, что на Харьковщине ВСУ за 10 минут ликвидировали элитное подразделение ВС РФ, которое зашло с тыла. Также они прихватили трофеи в виде оружия россиян.

23 мая сообщалось, что боец ВСУ выманил на себя дроны РФ с химическим оружием, чтобы спасти побратимов. Он оставил блиндаж, чтобы отвлечь внимание вражеских беспилотников, позволив своим собратьям сбежать.