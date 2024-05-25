Кількість загиблих внаслідок удару по "Епіцентру" зросла: останні дані

Міська влада озвучила, що загинули 4 людини. Кількість поранених зросла до 40, ще залишаються зниклі безвісти.

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На даний час відомо вже про чотирьох загиблих внаслідок удару по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові. Про це повідомив глава обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Він повідомив, що відомо про чотирьох загиблих людей через удар росіян по будівельному гіпермаркету.

Міський голова Ігор Терехов розповів, що кількість поранених в "Епіцентрі" зросла до сорока.

Як поінформував генеральний прокурор Андрій Костін, наразі щонайменше 11 людей не виходять на звʼязок.

"Світ не повинен толерувати такі акти терору. Підтримка України не означає воювати замість нас. Ми рішуче налаштовані зупинити державу-терориста. Для цього нам потрібна зброя та зняття обмежень на її використання для захисту наших громадян", — заявив він, закликавши всіх партнерів сприяти зняттю обмежень, що дасть змогу Україні запобігти новим злочинам агресора.

Нагадаємо, адміністрація "Епіцентру" повідомила, що до влучання в будівельний гіпермаркет в Харкові пролунала повітряна тривога, але працівники та відвідувачі не встигли евакуюватися. Два удари по центральній частині будівлі сталися за лічені хвилини після отримання сигналу про небезпеку.