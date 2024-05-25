Працює ППО, гудуть сирени, а міст перекрили: Крим атакували близько 10 ракет, усі деталі

Вибухи пролунали в Красноперекопському районі півострова, біля Добрушиного, в Євпаторії та Уютному. В соцмережах повідомляють про 4 прильоти в районі Євпаторії.

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В окупованому Криму 25 травня близько 22 години пролунали вибухи в районі кількох населених пунктів. Про це повідомляють в телеграм-каналі "Крымский ветер".

"У Красноперекопському районі 10 хвилин тому було чути два вибухи, а в Джанкої гуде сирена. Рух по Кримському мосту перекрито", — йдеться в повідомленні.

Місцеві пабліки пишуть про роботу ППО.

Російські моніторингові ресурси повідомили про проліт щонайменше 10 ракет, а місцеві жителі підтвердили повітряну атаку.

Губернатор Севастополя Михайло Развожаєв в своєму телеграм-каналі о 21:57 повідомив про ракетну небезпеку і о 22:10 про відбій повітряної тривоги. Більше про атаку на Крим він нічого не написав.

Між тим в телеграм-каналі "Николаевский Ванек", який веде боєць Сил оборони України, повідомили про вибухи в районі Євпаторії.

"4 приходи за Євпаторією. Класні ракети, правда?", — йдеться в повідомленні.

"Ванек" додав, що атена в районі Алушти після останньої атаки серйозно пошкоджена і використовуватись більше не буде. Навколо неї стояло кілька батарей ППО, а через виведення її з ладу окупанти почали прибирати ППО.

В мережі повідомляється, що російська ППО працювала в районі села Добрушино. Місцеві нарахували 8 вилотів.

Також повідомляється, що в Євпаторії після вибухів кудись помчали швидкі і пожежні, а в Уютному було гучно у військовій частині.

"Було гучно, де військова частина", — повідомили в соцмережах.

Нагадаємо, що 25 траня у селі Новофедорівка в Криму спалахнув військовий аеродром. Окупаційна влада перекрила трасу поблизу.

Також повідомлялося, що ЗС РФ у Криму 24 травня почали переміщувати техніку з Джанкоя вглиб півострова. Одночасно з переміщенням техніки та військових активними темпами розпочато відновлення та, ймовірно, модернізацію аеродромів.