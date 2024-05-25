Работает ПВО, гудят сирены, а мост перекрыли: Крым атаковали около 10 ракет, все детали

Взрывы прогремели в Красноперекопском районе полуострова, возле Добрушино, в Евпатории и Уютном. В соцсетях сообщают о 4 прилетах в районе Евпатории.

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В оккупированном Крыму 25 мая около 22 часов прогремели взрывы в районе нескольких населенных пунктов. Об этом сообщают в телеграм-канале "Крымский ветер".

"В Красноперекопском районе 10 минут назад было слышно два взрыва, а в Джанкое гудит сирена. Движение по Крымскому мосту перекрыто", — говорится в сообщении.

Местные паблики пишут о работе ПВО.

Российские мониторинговые ресурсы сообщили о пролете не менее 10 ракет, а местные жители подтвердили воздушную атаку.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале в 21:57 сообщил о ракетной опасности и в 22:10 об отбое воздушной тревоги. Больше об атаке на Крым он ничего не написал.

Между тем в телеграм-канале "Николаевский Ванек", который ведет боец Сил обороны Украины, сообщили о взрывах в районе Евпатории.

"4 прихода за Евпаторией. Классные ракеты, правда?", — говорится в сообщении.

"Ванек" добавил, что антенна в районе Алушты после последней атаки серьезно повреждена и использоваться больше не будет. Вокруг нее стояло несколько батарей ПВО, а из-за вывода ее из строя оккупанты начали убирать ПВО.

В сети сообщается, что российская ПВО работала в районе села Добрушино. Местные насчитали 8 вилотов.

Также сообщается, что в Евпатории после взрывов куда-то помчались скорые и пожарные, а в Уютном было шумно в воинской части.

"Было громко, где военная часть", — сообщили в соцсетях.

Напомним, что 25 траня в селе Новофедоровка в Крыму вспыхнул военный аэродром. Оккупационные власти перекрыли трассу поблизости.

Также сообщалось, что ВС РФ в Крыму 24 мая начали перемещать технику из Джанкоя вглубь полуострова. Одновременно с перемещением техники и военных активными темпами начато восстановление и, вероятно, модернизация аэродромов.