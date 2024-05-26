На Дніпропетровщині на одній з підстанцій обленерго знайшли вибухівку, — Міненерго

На Сумщині поряд з однією із газорозподільних станцій зафіксовано влучання ворожого снаряда. Обладнання не пошкоджено, постраждалих немає, уточнили у відомстві.

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У Дніпропетровській області на одній із підстанцій обленерго знайшли вибуховий пристрій. На місце події викликали поліцію та саперів. Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики у неділю, 26 травня.

"На одній з підстанцій обленерго у Дніпропетровській області було виявлено вибуховий пристрій. Для його знешкодження викликали поліцію та саперів", — йдеться у повідомленні відомства.

У Міненерго наразі не надали більше подробиць.

Наслідки обстрілів 26 травня

Внаслідок масованої російської атаки в ніч на неділю, 26 травня, понад 11 тисяч абонентів були знеструмлені у Хмельницькій області. Світла не було у 13 населених пунктах. На ранок усіх споживачів заживили. Обмеження наразі не передбачаються.

Крім того, через пошкодження газорозподільних мереж газопостачання припинили для понад 1,3 тисячі споживачів у Вінницькій області та для 35 абонентів – у Харківській.

Ворожий снаряд влучив поряд з однією із газорозподільних станцій у Сумській області. Обійшлось без постраждалих. Обладнання ціле. Газопостачання відбувається у штатному режимі.

Ситуація зі світлом 26 травня

З 8 години вечора суботи до опівночі в Україні застосовувалися графіки відключень світла. У Міненерго заявили, що на неділю не плануються обмеження електропостачання. Утім на ситуацію можуть впливати погодні умови, а також рівень споживання електроенергії. У відомстві закликали до розумного та відповідального споживання.

Нагадаємо, у ніч на 26 травня ЗС РФ атакували Україну 12 крилатими ракетами Х-101/Х-555, 2 аеробалістичними "Кинджалами" і запустила 31 ударний безпілотник "Shahed-131/136". Силам ППО вдалося знищити усі повітряні цілі, окрім "Кинджалів".

22 травня голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що ситуація в енергосистемі доволі складна. Особливо відчутною вона буде взимку.