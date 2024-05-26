В Днепропетровской области на одной из подстанций облэнерго нашли взрывчатку, — Минэнерго

На Сумщине рядом с одной из газораспределительных станций зафиксировано попадание вражеского снаряда. Оборудование не повреждено, пострадавших нет, уточнили в ведомстве.

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В Днепропетровской области на одной из подстанций облэнерго нашли взрывное устройство. На место происшествия вызвали полицию и саперов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики в воскресенье, 26 мая.

"На одной из подстанций облэнерго в Днепропетровской области было обнаружено взрывное устройство. Для его обезвреживания вызвали полицию и саперов", — говорится в сообщении ведомства.

В Минэнерго пока не предоставили больше подробностей.

Последствия обстрелов 26 мая

В результате массированной российской атаки в ночь на воскресенье, 26 мая, более 11 тысяч абонентов были обесточены в Хмельницкой области. Света не было в 13 населенных пунктах. На утро всех потребителей запитали. Ограничения пока не предвидятся.

Кроме того, из-за повреждения газораспределительных сетей газоснабжение прекратили для более 1,3 тысячи потребителей в Винницкой области и для 35 абонентов — в Харьковской.

Вражеский снаряд попал рядом с одной из газораспределительных станций в Сумской области. Обошлось без пострадавших. Оборудование целое. Газоснабжение происходит в штатном режиме.

Ситуация со светом 26 мая

С 8 часов вечера субботы до полуночи в Украине применялись графики отключений света. В Минэнерго заявили, что на воскресенье не планируются ограничения электроснабжения. Впрочем, на ситуацию могут влиять погодные условия, а также уровень потребления электроэнергии. В ведомстве призвали к разумному и ответственному потреблению.

Напомним, в ночь на 26 мая ВС РФ атаковали Украину 12 крылатыми ракетами Х-101/Х-555, 2 аэробаллистическими "Кинжалами" и запустили 31 ударный беспилотник "Shahed-131/136". Силам ПВО удалось уничтожить все воздушные цели, кроме "Кинжалов".

22 мая председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что ситуация в энергосистеме довольно сложная. Особенно ощутимой она будет зимой.