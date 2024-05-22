"Нужно понять": украинцы должны научиться с отключениями и зимой, и летом, — "Укрэнерго"

По словам председателя правления энергетической компании Владимира Кудрицкого, ближайшие месяцы будут сложными для энергетики, ведь отключения могут случиться в любой момент. Населению нужно научиться с этим жить.

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Украина должна быть готова к тому, что отключения электричества могут быть как в зимнее время года, так и в летнее. Детальнее по этому поводу высказался председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в комментарии "Суспільному".

По его словам, население должно осознавать, что ситуация в энергосистеме достаточно сложная и особенно это будет ощущаться в зимний период года, когда потребление электричества лишь растет. Соответсвенно, следующая зима пройдет с новыми испытаниями.

"Эта зима может быть непростой, потому что естественно зимой потребление растет. И даже с учетом тех планов по восстановлению генерации, которые на сегодня существуют, достаточно вероятно, что полностью исключить вероятность плановых отключений не удастся", — заявил Владимир Кудрицкий.

Отдельно глава "Укрэнерго" добавил, что на восстановление электростанций, которые за время большой войны атаковала Россия, нужны месяцы и годы. Именно поэтому ждать стремительного увеличения генерации не стоит. Необходимо научиться жить с подобными отключениями и графиками.

"Это не будут блэкауты, а контролируемые отключения, которые мы, как оператор, применяем, чтобы сохранить целостность системы. Это нужно понять", — подытожил Владимир Кудрицкий.

Напомним, 21 мая сообщалось, что в Украине вырастут тарифы на свет, ведь находится стоимость электроэнергии не на уровне себестоимости, как заявила глава подкомитета по вопросам энергетической безопасности Виктория Гриб.По ее словам, многое будет зависеть от того, в каком состоянии будет система.