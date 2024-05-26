Блокують усю допомогу Україні: Угорщина проти передачі прибутку від російських активів, — FT

За словами журналістів, на сьогодні угорська влада блокує все, що пов'язано з військовою підтримкою України.

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Будапешт виступає проти передачі доходів від заморожених російських активів владі України. Про це повідомляє британське видання Financial Times із посиланням на джерела.

Країни ЄС розраховували передавати Києву майже 2 млрд євро на рік від прибутку з російських активів на суму 190 млрд євро. Ці кошти зберігаються в депозитарії в Бельгії. Необхідне рішення, як очікувалося, ухвалять одноголосно, але Угорщина протестує. Водночас країна не наклала вето на документ.

"На сьогодні вони блокують усе, що пов'язано з військовою підтримкою України", — зазначило одне з джерел журналістів. Щонайменше до виборів до Європарламенту в червні 2024 року Будапешт планує блокувати виділення коштів Києву. Дипломати ЄС, яких опитали журналісти, сподіваються на вдале розв'язання проблеми.

Як повідомляється, Євросоюз запропонував Угорщині угоду, за якою їхня частка заблокованих активів не буде спрямована на купівлю озброєнь. Саме тому Будапешт не скористається правом вето щодо проєкту. Зазначається також, що в Угорщині не проти передачі грошей, але автоматична схема платежів сумнівна, повідомив співрозмовник.

Передача Україні доходів від коштів РФ

Насамперед країни ЄС погодили проєкт передачі доходів від заморожених російських активів Києву. За словами глави чеського МЗС Яна Ліпавського, 90% цих коштів піде на військову підтримку Сил оборони України. Загальна сума може становити 3 млрд євро. За очікуваннями, активи РФ приноситимуть приблизно 5 млрд євро прибутку щорічно. Передавати Києву додаткові кошти будуть двічі на рік.

Нагадаємо, що влада Литви вирішила створити стіну дронів на кордоні з Росією.

Також повідомляється, що з РФ до КНДР направили групу експертів для будівництва супутника-шпигуна.