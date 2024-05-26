Блокируют всю помощь Украине: Венгрия против передачи прибыли от российских активов, — FT

По слова журналистов, на сегодня венгерские власти блокируют все, что связано с военной поддержкой Украины.

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Будапешт выступает против передачи доходов от замороженных российских активов властям Украине. Об этом сообщает британское издание Financial Times со ссылкой на источники.

Страны ЕС рассчитывали передавать Киеву порядка 2 млрд евро в год от прибыли с российских активов на сумму 190 млрд евро. Эти средства хранятся в депозитарии в Бельгии. Необходимое решение, как ожидалось, примут единогласно, но Венгрия протестует. Вместе с тем страна не наложила вето на документ.

"На сегодня они блокируют все, что связано с военной поддержкой Украины", — отметил один из источников журналистов. По меньшей мере до выборов в Европарламент в июне 2024 года Будапешт планирует блокировать выделение средств Киеву. Дипломаты ЕС, которых опросили журналисты, надеются на удачное решение проблемы.

Как сообщается, Евросоюз предложил Венгрии сделку, по которой их доля заблокированных активов не будет направлена на покупку вооружений. Именно поэтому Будапешт не воспользуется правом вето в отношении проекта. Отмечается также, что в Венгрии не против передачи денег, но автоматическая схема платежей сомнительна, сообщил собеседник.

Передача Украине доходов от средств РФ

Прежде страны ЕС согласовали проект передачи доходов от замороженных российских активов Киеву. По словам главы чешского МИД Яна Липавского, 90% этих средств пойдет на военную поддержку Сил обороны Украины. Общая сумма может составить 3 млрд евро. По ожиданиям, активы РФ будут приносить порядка 5 млрд евро прибыли ежегодно. Передавать Киеву дополнительные средства будут дважды в год.

Напомним, что власти Литвы решили создать стену дронов на границе с Россией.

Также сообщается, что из РФ в КНДР направили группу экспертов для строительства спутника-шпиона.