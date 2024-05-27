Україна зараз опинилася, можливо, у найважчому періоді війни, — The New York Times

Журналіст Джошуа Яффа стверджує, що основна проблема ЗСУ полягає у відсутності необхідних видів озброєння та забороні США використовувати зброю для ударів по території РФ.

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Затримка з виділенням Сполученими Штатами військової допомоги призвела до виснаження запасів боєприпасів у ЗСУ, у зв'язку з чим зараз Україна переживає чи не найважчий період у війні. Про це у своїй статті для The New Yorker пише журналіст Джошуа Яффа.

Автор матеріалу, посилаючись на оцінки українського військового командування, зазначає, що зараз російська армія має перевагу в артилерійських пострілах десять до одного. Через виснаження засобів протиповітряної оборони українські міста, насамперед Харків, зазнали найбільш тривалих атак від початку війни. До того ж ракетні атаки призвели до пошкоджень електромереж по всій країні.

При цьому Яффа наголошує, що попри схвалення Конгресом США наприкінці квітня пакету допомоги Києву на суму 61 мільярд доларів, вже відчувається зміна імпульсу війни, а системи озброєння не відразу потрапляють на поле бою.

Крім нестачі зброї в Україні також спостерігається брак військовослужбовців, оскільки, порівняно з початком війни, значно важче знайти тих, хто хоче поповнити лави новобранців. Водночас досі не вирішене питання з процесом демобілізації.

Тим часом в РФ щомісяця лави армії щомісяця поповнюються близько 30 тисячами нових солдатів, у країні налагоджене постачання артилерійських снарядів, яких російські заводи протягом року виробляють три мільйони. До того ж пише Джошуа Яффа, ЗС РФ вдало використовують безпілотники та засоби електронної протидії, щоб перешкодити новинкам України на полі бою, а також модернізують півторатонні КАБ із GPS-навігацією, щоб створити "плануючі бомби", якими знищують українські міста.

Журналістська діяльність Джошуа Яффа

Журналіст Джошуа Яффа пише статті для видання The New Yorker, а у 2017 році видав книгу "Між двох вогнів: правда, амбіції та компроміс у путінській Росії". З 2012 року і до початку повномасштабного вторгнення в Україну Яффа жив і працював у Росії. 24 лютого 2022 року він прокинувся в українському Краматорську через бомбардування. З того часу до Росії Яффа поки що не приїжджав.

Нагадаємо, 9 травня майор ЗСУ, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що Україна повинна готуватися до тривалої війни та не очікувати ефекту від санкцій країн Заходу.

Крім того, 13 квітня стало відомо, що німецький канцлер Олаф Шольц закликав не очікувати швидкого завершення війни в Україні та вказав на важливість подальшого постачання військової допомоги ЗСУ.