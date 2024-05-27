Украина сейчас оказалась, возможно, в самом тяжелом периоде войны, — The New York Times

Журналист Джошуа Яффа утверждает, что основная проблема ВСУ заключается в отсутствии необходимых видов вооружения и запрете США использовать оружие для ударов по территории РФ.

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Задержка с выделением Соединенными Штатами военной помощи привела к истощению запасов боеприпасов в ВСУ, в связи с чем сейчас Украина переживает едва ли не самый тяжелый период в войне. Об этом в своей статье для The New Yorker пишет журналист Джошуа Яффа.

Автор материала, ссылаясь на оценки украинского военного командования, отмечает, что сейчас российская армия имеет преимущество в артиллерийских выстрелах десять к одному. Из-за истощения средств противовоздушной обороны украинские города, прежде всего Харьков, подверглись наиболее длительным атакам с начала войны. К тому же ракетные атаки привели к повреждениям электросетей по всей стране.

При этом Яффа отмечает, что несмотря на одобрение Конгрессом США в конце апреля пакета помощи Киеву на сумму 61 миллиард долларов, уже чувствуется изменение импульса войны, а системы вооружения не сразу попадают на поле боя.

Кроме нехватки оружия в Украине также наблюдается нехватка военнослужащих, поскольку, по сравнению с началом войны, значительно труднее найти тех, кто хочет пополнить ряды новобранцев. В то же время до сих пор не решен вопрос с процессом демобилизации.

Между тем в РФ ежемесячно ряды армии ежемесячно пополняются около 30 тысячами новых солдат, в стране налажены поставки артиллерийских снарядов, которых российские заводы в течение года производят три миллиона. К тому же, пишет Джошуа Яффа, ВС РФ удачно используют беспилотники и средства электронного противодействия, чтобы помешать новинкам Украины на поле боя, а также модернизируют полуторатонные КАБ с GPS-навигацией, чтобы создать "планирующие бомбы", которыми уничтожают украинские города.

Журналистская деятельность Джошуа Яффа

Журналист Джошуа Яффа пишет статьи для издания The New Yorker, а в 2017 году издал книгу "Между двух огней: правда, амбиции и компромисс в путинской России". С 2012 года и до начала полномасштабного вторжения в Украину Яффа жил и работал в России. 24 февраля 2022 года он проснулся в украинском Краматорске из-за бомбежки. С тех пор в Россию Яффа пока не приезжал.

Напомним, 9 мая майор ВСУ, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что Украина должна готовиться к длительной войне и не ожидать эффекта от санкций стран Запада.

Кроме того, 13 апреля стало известно, что немецкий канцлер Олаф Шольц призвал не ожидать скорого завершения войны в Украине и указал на важность дальнейших поставок военной помощи ВСУ.