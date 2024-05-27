РФ вдарила 11 дронами по селу на Харківщині: чоловік прикрив собою старосту села (фото)

29-річний чоловік внаслідок ворожої атаки отримав поранення. Від вибуху йому посікло ноги. Жінка ушкоджень не зазнала.

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Російські окупанти застосували 11 дронів для атаки на село Івашки Золочівської громади. Постраждав чоловік, який в момент атаки прикрив собою жінку — старосту села. Про це повідомляють в телеграм-каналі "Золочивщина".

Подія сталася ввечері 26 травня. Як повідомив очільник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, росіяни вдарили щонайменше 11 дронами по селу Івашки.

Внаслідок атаки поранення отримав 29-річний чоловік. Йому посікло ноги. В момент вибуху він прикрив собою старосту села. Жінка не зазнала поранень. Рани чоловікові обробили на місці, від госпіталізації він відмовився.

Село Івашки розташоване на кордоні з РФ, на північ від селища Золочів. До війни у ​​селі проживало понад 900 осіб.

Нагадаємо, що окупанти в Бєлгородській області розмістили 14 систем 14 ЗРГК "Панцирь-С1", а після штурмових дій на Харківщині відходять до кордону, перегруповуються і знову йдуть в наступ.

27 травня повідомлялося, що Росія вже задіяла всі стратегічні резерви під час наступу на Харківщині і зараз намагається завадити Силам оборони оцінити їхні можливості, потенціал та завдання.