РФ ударила 11 дронами по селу на Харьковщине: мужчина прикрыл собой старосту села (фото)
29-летний мужчина в результате вражеской атаки получил ранения. От взрыва ему посекло ноги. Женщина повреждений не получила.
Российские оккупанты применили 11 дронов для атаки на село Ивашки Золочевской общины. Пострадал мужчина, который в момент атаки прикрыл собой женщину — старосту села. Об этом сообщают в телеграмм-канале "Золочевщина".
Происшествие произошло вечером 26 мая. Как сообщил глава Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, россияне ударили по меньшей мере 11 дронами по селу Ивашки.
В результате атаки ранения получил 29-летний мужчина. Ему посекло ноги. В момент взрыва он прикрыл собой старосту села. Женщина не получила ранений. Раны мужчине обработали на месте, от госпитализации он отказался.
Село Ивашки расположено на границе с РФ, к северу от поселка Золочев. До войны в селе проживало более 900 человек.
Напомним, что оккупанты в Белгородской области разместили 14 систем 14 ЗРГК "Панцирь-С1", а после штурмовых действий на Харьковщине отходят к границе, перегруппировываются и снова идут в наступление.
27 мая сообщалось, что Россия уже задействовала все стратегические резервы во время наступления на Харьковщине и сейчас пытается помешать Силам обороны оценить их возможности, потенциал и задачи.