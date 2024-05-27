РФ ударила 11 дронами по селу на Харьковщине: мужчина прикрыл собой старосту села (фото)

29-летний мужчина в результате вражеской атаки получил ранения. От взрыва ему посекло ноги. Женщина повреждений не получила.

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Российские оккупанты применили 11 дронов для атаки на село Ивашки Золочевской общины. Пострадал мужчина, который в момент атаки прикрыл собой женщину — старосту села. Об этом сообщают в телеграмм-канале "Золочевщина".

Происшествие произошло вечером 26 мая. Как сообщил глава Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, россияне ударили по меньшей мере 11 дронами по селу Ивашки.

В результате атаки ранения получил 29-летний мужчина. Ему посекло ноги. В момент взрыва он прикрыл собой старосту села. Женщина не получила ранений. Раны мужчине обработали на месте, от госпитализации он отказался.

Село Ивашки расположено на границе с РФ, к северу от поселка Золочев. До войны в селе проживало более 900 человек.

Напомним, что оккупанты в Белгородской области разместили 14 систем 14 ЗРГК "Панцирь-С1", а после штурмовых действий на Харьковщине отходят к границе, перегруппировываются и снова идут в наступление.

27 мая сообщалось, что Россия уже задействовала все стратегические резервы во время наступления на Харьковщине и сейчас пытается помешать Силам обороны оценить их возможности, потенциал и задачи.