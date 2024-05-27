"Ми порозумілись з ТЦК": головред "Економічної правди" вступає до лав ЗСУ

Журналіст заявив, що незабаром долучиться до бажаного підрозділу. Раніше повідомлялося, що ТЦК утримувало Дєнкова близько доби. Водночас у військкоматі заявили, що Дєнков не оновив свої дані і перебував у розшуку.

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Головний редактор "Економічної правди" Дмитро Дєнков після перебування протягом доби у Білгород-Дністровському ТЦК вийшов на зв'язок і заявив, що долучається до лав Збройних сил України. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook у понеділок ввечері, 27 травня.

Журналіст подякував за підтримку і запевнив, що з ним усе гаразд.

"Ми порозумілись з Білгород-Дністровським ТЦК і я незабаром долучусь до підрозділу, до якого хотів ще до цього інциденту. Незабаром розповім. Це кращий для мене варіант", — повідомив Дєнков.

Фото: скриншот

ТЦК затримало главреда "Економічної правди": що відомо

У понеділок, 27 травня стало відомо, що співробітники Білгород-Дністровського ТЦК, що в Одеській області близько доби утримують головного редактора "Економічної правди" Дмитра Дєнкова. Йому не давали змоги вийти на зв'язок з рідними.

Севгіль Мусаєва, головна редакторка "Української правди" заявила, що місце перебування Дєнкова вдалося з'ясувати лише після того, як його батьки подали заяву про зникнення сина в поліцію.

У виданні уточнили, що журналіст оновив дані у застосунку "Резерв+" і стояв на військовому обліку.

Реакція ТЦК

В Одеському обласному ТЦК та СП заявили, що Дєнкова затримали представники Державної прикордонної служби в Одеській області, коли він переміщався транзитною ділянкою з режимними обмеженнями. За даними ТЦК, підстав на це, які були б документально підтверджені, журналіст не мав.

У військкоматі додали, що чоловік довгий час не оновлював облікові дані і на підставі цього був оголошений в розшук. Прикордонники склали на нього адмінпротокол і доставили до РТЦК та СП.

"Ураховуючи розбіжності щодо ситуації, які виникли в публічній площині, питання перебуває на контролі керівництва Одеського обласного ТЦК та СП", — наголосили у військкоматі.

Фото: скриншот

Нагадаємо, 27 травня в Одесі ДБР викрило багатомільйонну схему заробітку на ухилянтах в Приморському ТЦК та СП.