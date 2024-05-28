Знайшов ніж і перерізав собі вени: нові подробиці спроби самогубства у ТЦК під Києвом

Чоловік звернувся із заявою до поліції щодо того, що його ледь не довели до самогубства. У ТЦК говорять, що чоловік після проходження ВЛК втік, і його місцеперебування невідоме.

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Житель Київської області Станіслав Московський після того, як його затримали працівники ТЦК, намагався вкоротити собі віку. Він дістав ніж і перерізав собі вени. Про цо повідомляє видання "Страна.ua".

За словами чоловіка, ввечері 22 травня його автомобіль зупинили правоохоронці. Вони повідомили, що в нього неправильно підсвічені номерні знаки та виписали штраф, а потім викликали на місце працівників ТЦК та СП, які заявили, що він значиться в них як ухилянт.

"Мені повідомили, що відвезуть до ТЦК, де я повинен пройти процедуру вилучення приписного свідоцтва, потім ще якусь, після чого мене відпустять. У ТЦК мені віддали вилучені документи, приписне свідоцтво. Мене там закрили, і я там пробув усю ніч. Зранку мене відвезли проходити ВЛК в місто Вишневе, я почав її проходити", — розповів Станіслав Московський.

Чоловік говорить, що в нього погіршився психологічний стан і він попросив пройти ВЛК в інший день, але йому відмовили. Через це він викликав поліцію. Правоохоронці приїхали, вислухали його розповідь і сказали йому, що він має проходити ВЛК, а після цього поїхали.

"ТЦКашники заштовхали мене в свою автівку і відвезли на безлюдну вуличку, дали мені ляпасів, погрожували. Якась жінка це побачила та викликала поліцію. Після цього мене відвезли знов у приміщення Бучанського ТЦК. Там мені сказали, що я призваний і буду служити в ТЦК. Потім я знайшов ніж та перерізав собі вени. Мені наклали пов’язку і відвезли у Вишневе. На вулиці мене відпустили і сказали, що я можу йти", — підсумував свою розповідь житель Київщини.

Після цього чоловік звернувся із заявою до поліції щодо того, що його ледь не довели до самогубства.

Що кажуть у ТЦК

У Київському обласному ТЦК та СП кажуть, що поліція затримала чоловіка під час комендантської години і доправила його до 1-го відділу Бучанського РТЦК під час комендантської години.

"Під час перевірки військово-облікових даних з’ясувалося, що даний громадянин не перебуває на військовому обліку та перебуває у розшуку поліції. Таким чином, він ухилявся від проходження військової служби та виконання свого конституційного обов'язку. Під час перебування громадянина в РТЦК та СП до нього не застосовувались фізичні методи впливу, моральний тиск та погрози зі сторони військовослужбовців ТЦК та СП. В приміщенні ТЦК даний громадянин спроб самогубства не вчиняв", — йдеться в повідомленні.

В ТЦК розповідають, що вранці чоловік пройшов ВЛК у лікарні Києво-Святошинського району, яка визнала його придатним до служби, але перед відправкою до навчально центру громадянин втік.

"На даний час місце його перебування невідоме", — проінформували в Терцентрі.

Нагадаємо, що на Буковині розслідують смерть чоловіка, який після затримання ТЦК впав у кому і помер. До цього він перебував у важкому стані, не орієнтувався в просторі та постійно падав.

Раніше в ТЦК Кривого Рогу помер військовозобов'язаний. В установі повідомили, що смерть чоловіка сталася внаслідок епілептичного нападу.