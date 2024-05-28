Операція у секторі Гази: ЄС розмірковує над запровадженням санкцій проти Ізраїлю, — Politico

Глави МЗС країн-членів Євросоюзу заявили про чітку необхідність дотримання Ізраїлем заходів, що стосуються відкриття прикордонного переходу з Рафахом і припинення воєнних операцій у цьому районі.

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Керівники зовнішньополітичних відомств ЄС провели першу "значну" дискусію стосовно можливих санкцій проти Ізраїлю, якщо країна буде причетною до порушень міжнародного гуманітарного права. Про це йдеться у матеріалі видання Politico з посиланням на заяву міністра закордонних справ Ірландії Міхала Мартіна.

Він пояснив, що на засіданні Ради у закордонних справах ЄС вдалося досягнути широкого консенсусу про необхідність дотримання міжнародних гуманітарних норм.

"Під час засідання ЄС я вперше став свідком досить серйозної дискусії стосовно можливих санкцій і щодо того, що слід зробити", — зазначив Мартін.

Водночас він повідомив про активну дискусію стосовно тимчасових заходів Міжнародного суду. Також учасники обговорення вказали на необхідність того, щоб Ізраїль дотримувався зазначених заходів, які мають стосунок до відкриття прикордонного переходу з Рафахом і припинення воєнних операцій у цьому районі.

Відділ зовнішньої преси Ізраїлю у коментарі ЗМІ повідомив, що не буде коментувати заяви Мартіна. Водночас там зазначили, що Генеральний штаб ЦАХАЛ розслідує всі обставини загибелі цивільних осіб у Рафасі після удару ізраїльських військових.

Реакція Білого дому на удар Ізраїлю по наметовому табору в Рафаху

За даними видання Axios з посиланням на двох високопосадовців у Вашингтоні, у Білому домі, в адміністрації американського президента Джо Байдена все ще оцінюють, чи варто вважати удар Ізраїлю, жертвами якого 26 травня стали щонайменше 45 переміщених палестинців у наметовому таборі в Рафаху, перетином "червоної лінії".

Нагадаємо, 9 травня президент США Джо Байден попередив про припинення постачання наступальної зброї до Ізраїлю, якщо ЦАХАЛ здійснить масштабне вторгнення до міста Рафах на півдні сектору Гази.

Водночас 17 травня члени Республіканської партії у Палаті представників США ухвалили законопроєкт про підтримку безпекової допомоги Ізраїлю. Документ повинен змусити президента Джо Байдена відправити зброю до Ізраїлю.