Операция в секторе Газа: ЕС размышляет над введением санкций против Израиля, — Politico

Главы МИД стран-членов Евросоюза заявили о четкой необходимости соблюдения Израилем мер, касающихся открытия пограничного перехода с Рафахом и прекращения военных операций в этом районе.

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Руководители внешнеполитических ведомств ЕС провели первую "значительную" дискуссию относительно возможных санкций против Израиля, если страна будет причастна к нарушениям международного гуманитарного права. Об этом идет речь в материале издания Politico со ссылкой на заявление министра иностранных дел Ирландии Михала Мартина.

Он пояснил, что на заседании Совета по иностранным делам ЕС удалось достичь широкого консенсуса о необходимости соблюдения международных гуманитарных норм.

"Во время заседания ЕС я впервые стал свидетелем достаточно серьезной дискуссии относительно возможных санкций и относительно того, что следует сделать", — отметил Мартин.

В то же время он сообщил об активной дискуссии относительно временных мер Международного суда. При этом участники обсуждения указали на необходимость того, чтобы Израиль придерживался указанных мер, которые имеют отношение к открытию пограничного перехода с Рафахом и прекращению военных операций в этом районе.

Отдел внешней прессы Израиля в комментарии СМИ сообщил, что не будет комментировать заявления Мартина. При этом там отметили, что Генеральный штаб ЦАХАЛ расследует все обстоятельства гибели гражданских лиц в Рафасе после удара израильских военных.

Реакция Белого дома на удар Израиля по палаточному лагерю в Рафахе

По данным издания Axios со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников в Вашингтоне, в Белом доме, в администрации американского президента Джо Байдена все еще оценивают, стоит ли считать удар Израиля, жертвами которого 26 мая стали по меньшей мере 45 перемещенных палестинцев в палаточном лагере в Рафахе, пересечением "красной линии".

Напомним, 9 мая президент США Джо Байден предупредил о прекращении поставок наступательного оружия в Израиль, если ЦАХАЛ осуществит масштабное вторжение в город Рафах на юге сектора Газа.

Вместе с этим 17 мая члены Республиканской партии в Палате представителей США приняли законопроект о поддержке помощи Израилю в сфере безопасности. Документ должен заставить президента Джо Байдена отправить оружие в Израиль.