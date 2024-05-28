Мобілізують ще 200-300 000: РФ зібрала близько 500 000 військових в Україні та біля кордонів, — Умеров
За словами міністра, поточне завдання РФ — відкрити новий фронт на півночі України, щоб використати весь особовий склад і вогневу міць.
Близько 500 тисяч російських військовослужбовців дислоковано в Україні та поблизу кордонів. До цієї чисельності у РФ готуються додати ще 200-300 тисяч. Про це заявив голова Міноборони України Рустем Умєров у коментарі Reuters.
За словами міністра, завдання РФ — відкрити новий фронт на півночі України, щоб почати використовувати весь особовий склад і вогневу міць проти Києва.
За його словами, своєчасні постачання зброї вкрай важливі, щоб відбити російські атаки.
Умєров також сказав, що 1,2 млн українських чоловіків уже оновили свої дані в ТЦК онлайн, але не сказав, скільки, на його думку, вдасться мобілізувати.
Він також сподівається, що винищувачі F-16 з'являться "дуже скоро". На запитання про те, скільки "бойових соколів" (F-16 Fighting Falcon) Київ очікує від союзників, він відповів: "Якнайбільше".
Наразі, за його словами, Україна зосереджена на підготовці персоналу, пілотів, інфраструктури, операторів і ремонтних команд, щоб розширити військові можливості в повітрі, на морі та на землі.
Україна також, за словами Умєрова, розширює власне виробництво зброї, дронів і РЕБ.
Нагадаємо, що 28 травня в ДПСУ попередили, що російські війська планують розширити зону бойових дій на кордоні.
Також повідомлялося, що 28 стало відомо, що в ДБР з'ясовують, чи можна було уникнути прориву окупантів у Харківській області.