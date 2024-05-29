ЗС РФ здійснили чотири атаки на Донеччині, аби перевірити реакцію ЗСУ, — ISW

У звіті американських експертів зазначається, що російська армія лише несуттєво просунулася в атаках на схід від Новопокровського та Старомайорського та не здійснила підтверджених просувань поблизу Часового Яру або Новомихайлівки.

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Російська армія здійснила чотири механізовані атаки силами ротних і менших підрозділів на кількох оперативних напрямках у Донецькій області: їм не вдалося досягнути значних успіхів, однак вони, ймовірно, хотіли перевірити реакцію України після боїв на Харківщині. Про це повідомили експерти Інституту вивчення війни (ISW).

Так, на відеозаписах від 27 і 28 травня видно, що російські окупанти здійснюють посилені взводні механізовані атаки:

на східному напрямку від Часового Яру;

на схід від Новопокровського;

біля Новомихайлівки;

в Старомайорському.

Водночас армія ворога під час атак змогла лише несуттєво просунутися на схід від Старомайорського та Новопокровського, однак окупанти не здійснили підтверджених просувань поблизу Часового Яру або Новомихайлівки. Впродовж останніх днів російські війська зменшили темп атак і просування на півночі Харківської області, однак збільшили темп атак у напрямку Покровська.

На думку аналітиків інституту, ці механізовані атаки ЗС РФ – по одній на кожну з чотирьох нинішніх операційних осей Росії – є обмеженими порівняно з попередніми. У ISW вважають, що атаки 27 і 28 травня, ймовірно, були здійснені з метою оцінити реакцію українських сил і їхню обороноздатність на Донецькому напрямку.

Водночас останні наступальні дії росіян на півночі Харківщини, вважають американські експерти, були спрямовані на те, щоб скористатися нестачею в України живої сили і техніки до моменту прибуття на фронт очікуваної військової допомоги. При цьому війська РФ, скоріше за все, намагалися перевірити наявність слабких місць у ЗСУ на лінії фронту у Донецькій області.

28 травня пресофіцер 26-ї артилерійської бригади Олег Калашніков розповів, яким чином відбувається наступ ворога на сході у Краматорському напрямку. Він зазначив, що ворог для штурмів використовує піхоту та "важкі панцерники".

До того ж речник Національної гвардії Руслан Музичук повідомив, що війська Російської Федерації не полишають спроб захопити Часів Яр Донецької області. Водночас бійці ЗСУ наступають на певних ділянках на Харківщині.