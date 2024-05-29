ВС РФ совершили четыре атаки в Донецкой области, чтобы проверить реакцию ВСУ, — ISW

В отчете американских экспертов отмечается, что российская армия лишь незначительно продвинулась в атаках на восток от Новопокровского и Старомайорского и не осуществила подтвержденных продвижений вблизи Часового Яра или Новомихайловки.

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Российская армия осуществила четыре механизированные атаки силами ротных и меньших подразделений на нескольких оперативных направлениях в Донецкой области: им не удалось достичь значительных успехов, однако они, вероятно, хотели проверить реакцию Украины после боев на Харьковщине. Об этом сообщили эксперты Института изучения войны (ISW).

Так, на видеозаписях от 27 и 28 мая видно, что российские оккупанты осуществляют усиленные взводные механизированные атаки:

в восточном направлении от Часового Яра;

к востоку от Новопокровского;

возле Новомихайловки;

в Старомайорском.

В то же время армия врага во время атак смогла лишь несущественно продвинуться на восток от Старомайорского и Новопокровского, однако оккупанты не осуществили подтвержденных продвижений вблизи Часового Яра или Новомихайловки. В течение последних дней российские войска уменьшили темп атак и продвижения на севере Харьковской области, однако увеличили темп атак в направлении Покровска.

По мнению аналитиков института, эти механизированные атаки ВС РФ — по одной на каждую из четырех нынешних операционных осей России — являются ограниченными по сравнению с предыдущими. В ISW считают, что атаки 27 и 28 мая, вероятно, были осуществлены с целью оценить реакцию украинских сил и их обороноспособность на Донецком направлении.

В то же время последние наступательные действия россиян на севере Харьковщины, считают американские эксперты, были направлены на то, чтобы воспользоваться нехваткой у Украины живой силы и техники до момента прибытия на фронт ожидаемой военной помощи. При этом войска РФ, скорее всего, пытались проверить наличие слабых мест у ВСУ на линии фронта в Донецкой области.

28 мая пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады Олег Калашников рассказал, каким образом происходит наступление врага на востоке в Краматорском направлении. Он отметил, что враг для штурмов использует пехоту и "тяжелые панцерники".

К тому же представитель Национальной гвардии Руслан Музычук сообщил, что войска Российской Федерации не оставляют попыток захватить Часов Яр Донецкой области. В то же время бойцы ВСУ наступают на определенных участках на Харьковщине.