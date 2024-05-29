ЗС РФ скинули дві авіабомби на Селидове: на місці удару знайшли тіло підлітка (фото)

Криміналісти знайшли фрагменти тіл, які можуть належати 53-річному чоловіку та 13-річному хлопчику. У прокуратурі заявили, що з-під завалів вдалося врятувати жінку 73 років.

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У Селидовому на Донеччині триває ідентифікація останків тіл, що були знайдені під час пошуково-рятувальної операції на місці зруйнованого внаслідок російського обстрілу будинку. Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.

У вівторок ввечері, 28 травня, о 21:30 російська армія завдала удару по приватному сектору Селидового. За попередніми даними, росіяни застосували дві авіабомби УМПБ Д-30СН.

Один зі снарядів влучив на територію домоволодіння. Під завалами будинку, ймовірно, опинилась ціла родина.

"Бабусю 73 років деблокували рятувальники. У жінки діагностовано множинні поранення та струс головного мозку", — повідомили у прокуратурі.

Фрагменти тіл, які знайшли на місці влучання, можуть належати 53-річному сину постраждалої жінки та її онуку, якому було 13 років.

Обстріл Селидового Обстріл Селидового Обстріл Селидового

"Сьогодні в ході пошукових робіт рятувальники дістали з-під завалів тіло 13-річного хлопця. Усі фрагменти тіл передали в поліцію для подальшої експертизи", — уточнив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 29 травня очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що у Селидовому внаслідок російського обстрілу загинула одна людина, ще одна — дістала поранення. У місті зруйновано будинок, пошкоджено 10 будинків і крамницю.

27 травня ЗС РФ вдарили керованою авіаційною бомбою по промзоні в Харкові. Внаслідок атаки окупантів загинула жінка.