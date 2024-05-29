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ЗС РФ скинули дві авіабомби на Селидове: на місці удару знайшли тіло підлітка (фото)

Селидове обстріл, зруйнований будинок
Фото: Донецька обласна прокуратура | Росіяни атакували Селидове двома авіабомбами УМПБ Д-30СН

Криміналісти знайшли фрагменти тіл, які можуть належати 53-річному чоловіку та 13-річному хлопчику. У прокуратурі заявили, що з-під завалів вдалося врятувати жінку 73 років.

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У Селидовому на Донеччині триває ідентифікація останків тіл, що були знайдені під час пошуково-рятувальної операції на місці зруйнованого внаслідок російського обстрілу будинку. Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.

У вівторок ввечері, 28 травня, о 21:30 російська армія завдала удару по приватному сектору Селидового. За попередніми даними, росіяни застосували дві авіабомби УМПБ Д-30СН.

Один зі снарядів влучив на територію домоволодіння. Під завалами будинку, ймовірно, опинилась ціла родина.

"Бабусю 73 років деблокували рятувальники. У жінки діагностовано множинні поранення та струс головного мозку", — повідомили у прокуратурі.

Фрагменти тіл, які знайшли на місці влучання, можуть належати 53-річному сину постраждалої жінки та її онуку, якому було 13 років.

Обстріл Селидового Fullscreen
Обстріл Селидового
Обстріл Селидового Fullscreen
Обстріл Селидового
Обстріл Селидового Fullscreen
Обстріл Селидового
Обстріл Селидового
Обстріл Селидового
Обстріл Селидового

"Сьогодні в ході пошукових робіт рятувальники дістали з-під завалів тіло 13-річного хлопця. Усі фрагменти тіл передали в поліцію для подальшої експертизи", — уточнив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 29 травня очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що у Селидовому внаслідок російського обстрілу загинула одна людина, ще одна — дістала поранення. У місті зруйновано будинок, пошкоджено 10 будинків і крамницю.

27 травня ЗС РФ вдарили керованою авіаційною бомбою по промзоні в Харкові. Внаслідок атаки окупантів загинула жінка.