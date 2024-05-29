ВС РФ сбросили две авиабомбы на Селидово: на месте удара нашли тело подростка (фото)

Криминалисты нашли фрагменты тел, которые могут принадлежать 53-летнему мужчине и 13-летнему мальчику. В прокуратуре заявили, что из-под завалов удалось спасти женщину 73 лет.

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В Селидово Донецкой области продолжается идентификация останков тел, которые были найдены во время поисково-спасательной операции на месте разрушенного в результате российского обстрела дома. Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Во вторник вечером, 28 мая, в 21:30 российская армия нанесла удар по частному сектору Селидово. По предварительным данным, россияне применили две авиабомбы УМПБ Д-30СН.

Один из снарядов попал на территорию домовладения. Под завалами дома, вероятно, оказалась целая семья.

"Бабушку 73 лет деблокировали спасатели. У женщины диагностированы множественные ранения и сотрясение головного мозга", — сообщили в прокуратуре.

Фрагменты тел, которые нашли на месте попадания, могут принадлежать 53-летнему сыну пострадавшей женщины и ее внуку, которому было 13 лет.

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"Сегодня в ходе поисковых работ спасатели достали из-под завалов тело 13-летнего парня. Все фрагменты тел передали в полицию для дальнейшей экспертизы", — уточнил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, 29 мая глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин сообщил, что в Селидово в результате российского обстрела погиб один человек, еще один — получил ранения. В городе разрушен дом, повреждены 10 домов и магазин.

27 мая ВС РФ ударили управляемой авиационной бомбой по промзоне в Харькове. В результате атаки оккупантов погибла женщина.