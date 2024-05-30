"Обмежать розвіддані": якими можуть бути наслідки ударів західною зброєю по РФ (відео)

За словами військового оглядача Олександра Коваленка, якби Україна отримала дозвіл, російську авіацію можна було б знищувати цілодобово в радіусі 100 км від кордону.

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У тому разі, якщо Україна завдаватиме ударів американською зброєю по території РФ, у майбутньому Київ ризикує залишитися без відповідної номенклатури озброєнь. Про це в коментарі "Київ24" повідомив військовий оглядач Олександр Коваленко.

"Нам можуть або обмежити надання розвідувальної інформації — і тоді ми не зможемо її наводити, навіть якщо будемо отримувати від Франції, або якісь інші обмеження", — заявив Коваленко.

Олександр Коваленко — про удари західною зброєю по території РФ

Експерт нагадав про знищення торік у повітряному просторі РФ винищувачів і вертольотів. Тоді висловлювалися припущення, що для цього використовували комплекси Patriot. Згодом подібних випадків уже не було.

"Тільки зараз з'явилася інформація про те, що у Вашингтоні не були задоволеним цими діями. І могли бути відповідні наслідки", — заявив Коваленко.

Якби був відповідний дозвіл, російську авіацію можна було б знищувати цілодобово в радіусі 100 км від кордону.

"Не варто грати з вогнем, оскільки реакція може бути негативною", — сказав Коваленко і також нагадав про те, як складно було отримати американську допомогу наприкінці минулого року.

Нагадаємо, що в НАТО і ЄС висловилися про атаки України по РФ. За даними Bloomberg, основна частина чиновників і політиків виступили за те, щоб надати Києву відповідний дозвіл.

Також повідомлялося, що міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що українці повинні завдавати ударів усередині РФ.