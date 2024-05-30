Четверо ухилянтів намагались переплисти Тису на двох надувних дитячих колах (фото, відео)

Один з чоловіків заявив, що просто хотів перевірити, чи здатен переплисти річку, інші троє зізнались — мали намір перетнути україно-румунський кордон.

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Четверо чоловіків призовного віку на двох надувних дитячих колах намагались переплисти річку Тиса, що на кордоні з Румунією. Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

"Четверо чоловіків у соцмережах шукали ділків, які переправили б їх до Румунії. Натомість за $4000 з кожного, отримали лише два дитячих надувних кола та вказівку: "Тиса – он там!", — йдеться у повідомленні.

В ДПСУ уточнили, що чоловіки натрапили на прикордонний наряд. Їх затримали та склали протоколи про адміністративне правопорушення.

"Справу скеровано до суду. "Авторів" схеми-втікачів, як і усіх до неї причетних, правоохоронці розшукують", — наголосили прикордонники.

Держприкордонслужба також оприлюднила відео із затриманими. Порушників запитали, з якою метою вони пливли на надувних колах у прикордонній зоні.

"Хотів перевірити, чи я можу переплисти Тису", — відповів один із чоловіків.

Інші троє зізнались, що їх метою був перетин кордону.

Ухилянтами виявились чоловіки із Тернопільської, Львівської та Закарпатської областей.

Нагадаємо, 25 травня на Закарпатті двоє чоловіків, які мали намір незаконно перетнути українсько-румунський кордон напали на одного з прикордонників.

19 травня військовослужбовець української Держприкордонслужби відкрив вогонь по людині, яка хотіла нелегально перетнути кордон і потрапити до Молдови.