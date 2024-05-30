Четверо уклонистов пытались переплыть Тису на двух надувных детских кругах (фото, видео)

Один из мужчин заявил, что просто хотел проверить, способен ли переплыть реку, другие трое признались — намеревались пересечь украино-румынскую границу.

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Четверо мужчин призывного возраста на двух надувных детских кругах пытались переплыть реку Тиса на границе с Румынией. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Четверо мужчин в соцсетях искали дельцов, которые переправили бы их в Румынию. Зато за $4000 с каждого, получили только два детских надувных круга и указание: "Тиса — вон там!", — говорится в сообщении.

В ГПСУ уточнили, что мужчины наткнулись на пограничный наряд. Их задержали и составили протоколы об административном правонарушении.

"Дело направлено в суд. "Авторов" схемы-беглецов, как и всех к ней причастных, правоохранители разыскивают", — отметили пограничники.

Госпогранслужба также обнародовала видео с задержанными. Нарушителей спросили, с какой целью они плыли на надувных кругах в пограничной зоне.

"Хотел проверить, могу ли я переплыть Тису", — ответил один из мужчин.

Остальные трое признались, что их целью было пересечение границы.

Уклонистами оказались мужчины из Тернопольской, Львовской и Закарпатской областей.

Напомним, 25 мая на Закарпатье двое мужчин, которые намеревались незаконно пересечь украинско-румынскую границу напали на одного из пограничников.

19 мая военнослужащий украинской Госпогранслужбы открыл огонь по человеку, который хотел нелегально пересечь границу и попасть в Молдову.