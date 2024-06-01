"Можуть викопати тільки могилу": оператори дронів знищили спецтехніку ЗС РФ під Вовчанськом (відео)

Поблизу державного кордону на півночі Харківщини російські окупанти намагалися звести нові позиції, але їм завадили "Сови" миколаївських морпіхів.

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На північ від міста Вовчанськ бійці роти ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) "Сови" 36-ї окремої бригади морської піхоти (ОБрМП) спалили 3 ворожих військових екскаватори. Кадри знищення опубліковані на Facebook-сторінці бригади.

"На українській землі окупант може викопати тільки собі могилу", — йдеться у повідомленні миколаївських морпіхів.

Українські військові виявили ворожу спецтехніку, яка проводила роботи зі зведення нових позицій за 5 кілометрів від лінії бойового зіткнення на півночі Харківщини.

Активність окупантів у цьому районі є показником високої цілеспрямованості противника залишитися в окопах на довший термін. Аналітики DeepState дослідили місцевість, де була уражена російська спецтехніка і виявили кілька точок з розпочатими роботами з облаштування окопів окупантів.

Попри втрати техніки та піхоти, Росія продовжує активно працювати над зміцненням своїх позицій. Аналітики зазначили, що ресурси ворога дозволяють їм продовжувати будівництво оборонних споруд. Українським захисникам залишається ретельно пильнувати і наносити вогневе ураження.

Нагадаємо, 25 травня Сили оборони показали робота "Лють", який може атакувати позиції Збройних сил Російської Федерації та прикривати українських військових під час штурмів.

Українські військові за допомогою FPV-дрона знищили російський розвідувальний безпілотник ZALA 421-16E.