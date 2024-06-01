"Могут выкопать только могилу": операторы дронов уничтожили спецтехнику ВС РФ под Волчанском (видео)

Вблизи государственной границы на севере Харьковщины российские оккупанты пытались возвести новые позиции, но им помешали "Совы" николаевских морпехов.

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К северу от города Волчанск бойцы роты ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) "Совы" 36-й отдельной бригады морской пехоты (ОБрМП) сожгли 3 вражеских военных экскаватора. Кадры уничтожения опубликованы на Facebook-странице бригады.

"На украинской земле оккупант может выкопать только себе могилу", — говорится в сообщении николаевских морпехов.

Украинские военные обнаружили вражескую спецтехнику, которая проводила работы по возведению новых позиций в 5 километрах от линии боевого соприкосновения на севере Харьковщины.

Активность оккупантов в этом районе является показателем высокой целеустремленности противника остаться в окопах на более долгий срок. Аналитики DeepState исследовали местность, где была поражена российская спецтехника и обнаружили несколько точек с начатыми работами по обустройству окопов оккупантов.

Несмотря на потери техники и пехоты, Россия продолжает активно работать над укреплением своих позиций. Аналитики отметили, что ресурсы врага позволяют им продолжать строительство оборонительных сооружений. Украинским защитникам остается тщательно следить и наносить огневое поражение.

Напомним, 25 мая Силы обороны показали робота "Ярость", который может атаковать позиции Вооруженных сил Российской Федерации и прикрывать украинских военных во время штурмов.

Украинские военные с помощью FPV-дрона уничтожили российский разведывательный беспилотник ZALA 421-16E.