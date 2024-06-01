Мобілізація в Україні: чи зможуть вручити повістку особам до 25 років

За словами адвокатки Катерини Аніщенко, повістку до 25-річного віку може отримати офіцер запасу, у той час, як цивільна особа може лише оновити військово-облікові дані.

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Україні знизили призовний вік до 25 років. До моменту досягнення громадянином цього віку він не може бути мобілізований. Про це в коментарі "РБК-Україна" заявила адвокатка Катерина Аніщенко.

"Військовозобов'язана особа з 18 до 25 років повинна стати на військовий облік за місцем проживання або перебування", — заявила експертка.

Водночас вона додала, що для громадян, яким ще не виповнилося 25 років, військово-обліковим документом є приписне, а не військовий квиток.

Також Аніщенко зазначила, що вручити повістку до 25 років можуть офіцеру запасу, а цивільна особа може лише оновити військово-облікові дані. За словами юристки, якщо відбувається процес мобілізації, дії ТЦК можуть бути оскаржені в суді. При цьому вона додала, що строк оскарження наказу про мобілізацію — один місяць, але процес мобілізації не зупиняється.

Разом з цим експертка додала, що вручити повістку можуть до 25 років, якщо людина сама виявила бажання мобілізуватися.

31 травня у Міністерстві оборони повідомили, що 4% військовозобов'язаних, які оновили дані про себе за допомогою додатка "Резерв+", набули статусу "в розшуку".

Також 28 травня нардеп Володимир Ар'єв повідомив, що у Верховній Раді готується до реєстрації законопроєкт щодо збільшення терміну оновлення даних військовозобовʼязаних до 150 днів.