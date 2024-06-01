Мобилизация в Украине: смогут ли вручить повестку лицам до 25 лет

По словам адвоката Екатерины Анищенко, повестку до 25-летнего возраста может получить офицер запаса, в то время как гражданское лицо может только обновить военно-учетные данные.

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Украине снизили призывной возраст до 25 лет. До момента достижения гражданином этого возраста он не может быть мобилизован. Об этом в комментарии "РБК-Украина" заявила адвокат Екатерина Анищенко.

"Военнообязанное лицо с 18 до 25 лет должно стать на воинский учет по месту жительства или пребывания", — заявила эксперт.

В то же время она добавила, что для граждан, которым еще не исполнилось 25 лет, военно-учетным документом является приписное, а не военный билет.

Также Анищенко отметила, что вручить повестку до 25 лет могут офицеру запаса, а гражданское лицо может лишь обновить военно-учетные данные. По словам юриста, если происходит процесс мобилизации, действия ТЦК могут быть обжалованы в суде. При этом она добавила, что срок обжалования приказа о мобилизации — один месяц, но процесс мобилизации не останавливается.

Вместе с этим эксперт добавила, что вручить повестку могут до 25 лет, если человек сам изъявил желание мобилизоваться.

31 мая в Министерстве обороны сообщили, что 4% военнообязанных, которые обновили данные о себе с помощью приложения "Резерв+", получили статус "в розыске".

Также 28 мая нардеп Владимир Арьев сообщил, что в Верховной Раде готовится к регистрации законопроект об увеличении срока обновления данных военнообязанных до 150 дней.