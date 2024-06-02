"Це була детальна розмова": як Києву вдалося переконати США дозволити бити по території РФ

Затягування цього рішення коштувало життя багатьом українським солдатам на передовій на Харківщині за проміжок часу між 13 травня, коли Україна офіційно подала запит на зміни у використанні західної зброї по території РФ, і 30 травня, коли офіційні особи США дали зелене світло.

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Цього тижня у Вашингтоні заявили, що вжили "блискавичних заходів", щоб дозволити Києву використовувати зброю США для завдання ударів по обмеженим цілям у Росії. Це сталося через 17 днів після того, як Київ почав про це ледь не благати. Про це йдеться в статті Washington Post.

"Для українців, які витримали каральний напад Росії на північно-східну Харківщину, ці 17 днів очікування вказують на те, що Білий дім неодноразово відставав від розвитку подій на полі бою ціною життів українців", — пише видання.

Затягування цього рішення коштувало життя багатьом українським солдатам на передовій на Харківщині за проміжок часу між 13 травня, коли Україна офіційно подала запит на зміни у використанні західної зброї по території РФ, і 30 травня, коли офіційні особи США дали зелене світло.

"Ми просто платимо кров’ю. Можна сидіти десь в офісі у Вашингтоні і 10 хвилин пити чай, а тут за 10 хвилин можуть завдати 10 авіаударів і вбити десятки людей", — сказав Всеволод Кожем’яко, засновник української бригади "Хартія", яка останні три тижні тримає позиції в Липцях неподялік російського кордону.

Віщувало наступ

Ще в березні влада Києва повідомляла, що ЗС РФ збираються на кордоні Росії з Харківщиною. 22 березня почалася інтенсивна атака Харкова плануючими бомбами та інші атаки, які завдали шкоди енергетичній інфраструктурі та занурили більшу частину міста в темряву. У березні радник з питань національної безпеки США Джейк Салліван прилетів до Києва і закликав українських чиновників створити оборонні позиції вздовж кордону поблизу Харкова. Але коли війська намагалися викопати траншеї та укріплення, російська артилерія вдарила по цьому району, унеможливлюючи пересування землерийної техніки. Вночі солдатам доводилося копати лопатами.

Як повідомляє джерело видання, в середині квітня міністр оборони Ллойд Остін занепокоївся тим, що ЗС РФ можуть захопити Харків.

Коли в квітні почалися атаки, а 20 квітня в США нарешті схвалили допомогу Україні, майжеодразу Сполучені Штати почали надсилати Києву боєприпаси до ППО та артилерії, але вони запізнилися.

10 травня Росія розпочала наступ, і її війська швидко перетнули північний кордон України поблизу Харкова. Трохи більше ніж за тиждень росіяни увійшли в прикордонне місто Вовчанськ. Одразу з-за кордону Росія безперервно обстрілювала українців плануючими бомбами та артилерією. Бійці ЗСУ гворять, що втрат, яких вони зазнали, можна було б уникнути, якби Україна змогла завдати удару по Росії за допомогою американської техніки, чого Київ давно бажав.

"Якби у нас була можливість вдарити по штабу, складам боєприпасів, скупченню військ і автотранспорту, ситуація була б зовсім іншою", — сказав Ярославський. "І тоді, і зараз усі склади і штаби знаходяться на території Росії на цій ділянці лінії фронту", — командир розвідувального батальйону 57-ї бригади ЗСУ Денис Ярославський.

Дістатися до "так"

Українські посадовці офіційно звернулися до Вашингтона з проханням використати американське обладнання для удару по території Росії 13 травня, через три дні після початку нового наступу.

Державний секретар Ентоні Блінкен мав приїхати до Києва наступного дня, але було термінове звернення від українців, яке не могло чекати. Троє високопосадовців служби безпеки Байдена — Салліван, Остін і голова Об’єднаного комітету начальників штабів Чарльз К. Браун-молодший — уважно слухали під час захищеної відеоконференції, коли їхні українські колеги описували їхні сили та цивільних осіб, які постраждали від російського нападу на Харків.

Протягом 90 хвилин українці наполягали на тому, щоб мати можливість використати американську зброю для вогню у відповідь через кордон із Росією, щоб запобігти захопленню свого міста.

"Це була детальна розмова" про зброю, яка їм потрібна, сказав Салліван журналістам, і заклик "доставити нам ці речі так швидко, щоб ми могли ефективно захиститися від російського нападу".

Після відеоконференції троє американських чиновників зійшлися на думці, що звернення українців має сенс і Байдену потрібно порекомендувати дати дозвіл Україні для ударів по території РФ.

Президент погодився із закликом послабити обмеження на використання Україною американської зброї, повідомив високопоставлений чиновник адміністрації.

"Це було вирішальним. Тоді насправді йшлося лише про розробку політики, підготовку до впровадження та відповідне виконання", — сказав чиновник.

Наступного тижня Салліван скликав нараду урядовців, щоб остаточно визначити політику, обговорюючи, які типи зброї можуть допомогти призупинити натиск російських військ і артилерії, і яку зброю не розглядати.

Деякі колишні посадовці США погодилися, що зміни є бажаними, але назвали їх запізнілими.

У результаті Білий дім погодив удари по Росії протягом вихідних. Рішення було прийнято "блискавично" за мірками уряду США, оцінив процес високопосадовця адміністрації.

Нагадаємо, що "Хаймарси", якими США дозволили бити по території РФ, успішно викосили колону техніки РФ на території РФ збоку Харківщини.