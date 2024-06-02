"Это был детальный разговор": как Киеву удалось убедить США разрешить бить по территории РФ

Затягивание этого решения стоило жизни многим украинским солдатам на передовой на Харьковщине за промежуток времени между 13 мая, когда Украина официально подала запрос на изменения в использовании западного оружия по территории РФ, и 30 мая, когда официальные лица США дали зеленый свет.

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На этой неделе в Вашингтоне заявили, что приняли "молниеносные меры", чтобы позволить Киеву использовать оружие США для нанесения ударов по ограниченным целям в России. Это произошло через 17 дней после того, как Киев начал об этом едва ли не умолять. Об этом говорится в статье Washington Post.

"Для украинцев, которые выдержали карательное нападение России на северо-восточную Харьковскую область, эти 17 дней ожидания указывают на то, что Белый дом неоднократно отставал от развития событий на поле боя ценой жизней украинцев", — пишет издание.

Затягивание этого решения стоило жизни многим украинским солдатам на передовой на Харьковщине за промежуток времени между 13 мая, когда Украина официально подала запрос на изменения в использовании западного оружия по территории РФ, и 30 мая, когда официальные лица США дали зеленый свет.

"Мы просто платим кровью. Можно сидеть где-то в офисе в Вашингтоне и 10 минут пить чай, а здесь за 10 минут могут нанести 10 авиаударов и убить десятки людей", — сказал Всеволод Кожемяко, основатель украинской бригады "Хартия", которая последние три недели держит позиции в Липцах недалеко от российской границы.

Предвещало наступление

Еще в марте власти Киева сообщали, что ВС РФ собираются на границе России с Харьковщиной. 22 марта началась интенсивная атака Харькова планирующими бомбами и другие атаки, которые нанесли ущерб энергетической инфраструктуре и погрузили большую часть города в темноту. В марте советник по вопросам национальной безопасности США Джейк Салливан прилетел в Киев и призвал украинских чиновников создать оборонительные позиции вдоль границы вблизи Харькова. Но когда войска пытались выкопать траншеи и укрепления, российская артиллерия ударила по этому району, делая невозможным передвижение землеройной техники. Ночью солдатам приходилось копать лопатами.

Как сообщает источник издания, в середине апреля министр обороны Ллойд Остин обеспокоился тем, что ВС РФ могут захватить Харьков.

Когда в апреле начались атаки, а 20 апреля в США наконец одобрили помощь Украине, почти сразу Соединенные Штаты начали отправлять Киеву боеприпасы к ПВО и артиллерии, но они опоздали.

10 мая Россия начала наступление, и ее войска быстро пересекли северную границу Украины вблизи Харькова. Чуть больше чем через неделю россияне вошли в приграничный город Волчанск. Сразу из-за границы Россия непрерывно обстреливала украинцев планирующими бомбами и артиллерией. Бойцы ВСУ говорят, что потерь, которые они понесли, можно было бы избежать, если бы Украина смогла нанести удар по России с помощью американской техники, чего Киев давно хотел.

"Если бы у нас была возможность ударить по штабу, складам боеприпасов, скоплению войск и автотранспорта, ситуация была бы совсем другой", — сказал Ярославский. "И тогда, и сейчас все склады и штабы находятся на территории России на этом участке линии фронта", — командир разведывательного батальона 57-й бригады ВСУ Денис Ярославский.

Достать до "да"

Украинские чиновники официально обратились к Вашингтону с просьбой использовать американское оборудование для удара по территории России 13 мая, через три дня после начала нового наступления.

Государственный секретарь Энтони Блинкен должен был приехать в Киев на следующий день, но было срочное обращение от украинцев, которое не могло ждать. Трое высокопоставленных чиновников службы безопасности Байдена — Салливан, Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов Чарльз К. Браун-младший — внимательно слушали во время защищенной видеоконференции, когда их украинские коллеги описывали их силы и гражданских лиц, пострадавших от российского нападения на Харьков.

В течение 90 минут украинцы настаивали на том, чтобы иметь возможность использовать американское оружие для ответного огня через границу с Россией, чтобы предотвратить захват своего города.

"Это был подробный разговор" об оружии, которое им нужно, сказал Салливан журналистам, и призыв "доставить нам эти вещи так быстро, чтобы мы могли эффективно защититься от российского нападения".

После видеоконференции трое американских чиновников сошлись во мнении, что обращение украинцев имеет смысл и Байдену нужно порекомендовать дать разрешение Украине для ударов по территории РФ.

Президент согласился с призывом ослабить ограничения на использование Украиной американского оружия, сообщил высокопоставленный чиновник администрации.

"Это было решающим. Тогда на самом деле речь шла лишь о разработке политики, подготовке к внедрению и соответствующем выполнении", — сказал чиновник.

На следующей неделе Салливан созвал совещание чиновников, чтобы окончательно определить политику, обсуждая, какие типы оружия могут помочь приостановить натиск российских войск и артиллерии, и какое оружие не рассматривать.

Некоторые бывшие чиновники США согласились, что изменения желательны, но назвали их запоздалыми.

В результате Белый дом согласовал удары по России в течение выходных. Решение было принято "молниеносно" по меркам правительства США, оценил процесс высокопоставленный чиновник администрации.

Напомним, что "Хаймарсы", которыми США разрешили бить по территории РФ, успешно выкосили колонну техники РФ на территории РФ со стороны Харьковщины.