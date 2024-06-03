Боровся за життя 12 днів: від поранень помер відомий громадський діяч із Дніпра

Денис Капітуров отримав на фронті важкі поранення. На війні був із перших днів повномасштабного вторгнення РФ.

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На війні із Росією загинув Денис Капітуров, відомий громадський діяч з Дніпра. У цивільному житті громадський діяч режисував кліпи та мріяв знімати кіно. Про смерть захисника повідомив Андрій Денисенко, нардеп України VIII скликання.

Денисенко написав, що Капітуров помер після майже двох тижнів у лікарні. Захисник отримав важкі опіки.

"Ти 12 днів, весь в опіках, боровся за життя, а все життя боровся за Україну. На Майдані, на мітингах проти капітуляції та на захист патріотів, в судах за справедливість. Щирий, усміхнений, креативний, відкритий до всього світу, сміливий і заповзятий", — написав Денисенко.

Денис Миколайович Капітуров закінчив дніпровську школу №89 і навчався в Національній металургійній академії України (Дніпро). Займався організацією патріотичних фестивалів, зніманням рекламних роликів, хотів знімати кіно.

Знайомі кажуть, що в Дніпрі багато хто знав його як "Білого", а фронтові товариші – під позивним "Фламінго". Вони підкреслюють, що він був справжнім сильним і безстрашним воїном, який, ставши на захист України з перших днів повномасштабної війни, боровся, воював і загинув як герой.

Нагадаємо, 21 травня загинув колишній бігун Олег Мельничук із позивним "Слон". Він відправився на війну добровольцем і служив у спеціальному підрозділ.