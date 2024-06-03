Боровся за життя 12 днів: від поранень помер відомий громадський діяч із Дніпра
Денис Капітуров отримав на фронті важкі поранення. На війні був із перших днів повномасштабного вторгнення РФ.
На війні із Росією загинув Денис Капітуров, відомий громадський діяч з Дніпра. У цивільному житті громадський діяч режисував кліпи та мріяв знімати кіно. Про смерть захисника повідомив Андрій Денисенко, нардеп України VIII скликання.
Денисенко написав, що Капітуров помер після майже двох тижнів у лікарні. Захисник отримав важкі опіки.
"Ти 12 днів, весь в опіках, боровся за життя, а все життя боровся за Україну. На Майдані, на мітингах проти капітуляції та на захист патріотів, в судах за справедливість. Щирий, усміхнений, креативний, відкритий до всього світу, сміливий і заповзятий", — написав Денисенко.
Денис Миколайович Капітуров закінчив дніпровську школу №89 і навчався в Національній металургійній академії України (Дніпро). Займався організацією патріотичних фестивалів, зніманням рекламних роликів, хотів знімати кіно.
Знайомі кажуть, що в Дніпрі багато хто знав його як "Білого", а фронтові товариші – під позивним "Фламінго". Вони підкреслюють, що він був справжнім сильним і безстрашним воїном, який, ставши на захист України з перших днів повномасштабної війни, боровся, воював і загинув як герой.
Нагадаємо, 21 травня загинув колишній бігун Олег Мельничук із позивним "Слон". Він відправився на війну добровольцем і служив у спеціальному підрозділ.