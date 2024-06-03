Боролся за жизнь 12 дней: от ранений умер известный общественный деятель из Днепра

Денис Капитуров получил на фронте тяжелые ранения. На войне был с первых дней полномасштабного вторжения РФ.

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На войне с Россией погиб Денис Капитуров, известный общественный деятель из Днепра. В гражданской жизни общественный деятель режиссировал клипы и мечтал снимать кино. О смерти защитника сообщил Андрей Денисенко, нардеп Украины VIII созыва.

Денисенко написал, что Капитуров умер после почти двух недель в больнице. Защитник получил тяжелые ожоги.

"Ты 12 дней, весь в ожогах, боролся за жизнь, а всю жизнь боролся за Украину. На Майдане, на митингах против капитуляции и в защиту патриотов, в судах за справедливость. Искренний, улыбающийся, креативный, открытый ко всему миру, смелый и предприимчивый", — написал Денисенко.

Денис Николаевич Капитуров окончил днепровскую школу №89 и учился в Национальной металлургической академии Украины (Днепр). Занимался организацией патриотических фестивалей, съемкой рекламных роликов, хотел снимать кино.

Знакомые говорят, что в Днепре многие знали его как "Белого", а фронтовые товарищи — под позывным "Фламинго". Они подчеркивают, что он был настоящим сильным и бесстрашным воином, который, став на защиту Украины с первых дней полномасштабной войны, боролся, воевал и погиб как герой.

Напомним, 21 мая погиб бывший бегун Олег Мельничук с позывным "Слон". Он отправился на войну добровольцем и служил в специальном подразделение.