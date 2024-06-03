І тягач, і БМП: бійці ЗСУ одним ударом знищили дві одиниці техніки ЗС РФ (відео)

Бійці ЗСУ провели операцію зі знищення двох одиниць бронетехніки ЗС РФ з використанням двох дронів. Перший дрон вистежив російські машини, другий — підірвав, показано на відео з місця подій.

Related video

Російські війська втратили відразу дві бронемашини внаслідок єдиного влучання FPV-дрона ЗСУ. Після удару обидві одиниці військової техніки ворога ще деякий час пересувались. Однак в підсумку їх обволокло димом і вони стали непрацездатними. Влучне відпрацювання безпілотника з вибухівкою показали в Telegram-каналі "Дикі шершні".

Кадри роботи FPV-дрона з'явились у каналі вдень 3 червня. Вказується, що удар здійснили бійці підрозділу TROPHEY HUNTERS зі 148 артилерійської бригади ЗСУ. Український безпілотник атакував відразу дві бронемашини ЗС РФ. Перша бронемашина — БМП, яку підбили раніше посеред дороги. Друга — спеціальний броньований тягач, який закріпив підбиту машину на буксир і планував відтягнути на ремонт.

"2 в 1: підрозділ TROPHEY HUNTERS зі 148 Артилерійської бригади знищив БМП, яка тягла раніше підбиту БМП кацапів. Вправна робота", — ідеться у дописі.

На відео, знятому у невстановленій місцевості, можна побачити політ FPV-дрона "від першої особи". Протягом кількох секунд він наближається до броньованого тягача і врізається у нього. Наступні кадри показують ситуацію з погляду спостережувального БПЛА. Спершу видно дві машини посеред сільської дороги. Потім по одній з них б'є FPV-дрон: починає палахкотіти пожежа у задній частині БМП. Кілька секунд обидва пристрої рухаються, доки їх не охоплює ще більше полум'я та хмара диму.

На сторінці Facebook 148 окремої артилерійської бригади ЗСУ не розповідається, на якому саме відрізку фронту вони підірвали відразу дві БМП ЗС РФ одним ударом.

Зазначимо, раніше Фокус розповідав про інші відпрацювання FPV-дронів ЗСУ. Наприклад, у січні бійці помітили з безпілотника сварку між двома російськими солдатами. Незабаром після цього позицію ворога підірвали вибухівкою і сварка припинилась. Тим часом розробники створили новий БПЛА, який назвали "Королевою Диких шершнів". Особливість пристрою полягає в тому, що він виконує функції ретранслятора радіосигналу. Завдяки цьому "підлеглі" дрони мають можливість летіти ще далі.

Нагадуємо, 2 червня у ЗМІ показали кадри відпрацювання Сил оборони по колоні російської техніки біля Сумської області. Схожа ситуація сталась у Курській області: українці поцілили по 18 вантажівках ЗС РФ за 3 км від російсько-українського кордону.