В Україні можуть позбавити ДСНС броні від мобілізації: що відомо (документ)

За словами нардепа Гончаренка, бронюванню від мобілізації підлягатимуть лише 50% працівників ДСНС. На сайті Кабміну петиція про бронь для усього особового складу пожежної охорони та служби надзвичайних ситуацій набрала необхідних 25 тисяч підписів.

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В Україні можуть позбавити співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) бронювання від мобілізації. Про такі наміри повідомив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у своєму Telegram.

Народний обранець направив депутатське звернення до уряду через можливу відсутність броні для ДСНС. За його словами, Міністерство економіки визначило, що під бронь підпадатиме лише 50% ДСНС. А інші 50% підлягають мобілізації.

Гончаренко оприлюднив копію відповідного листа Мінекономіки, де серед інших відомств 50% бронювання передбачене й для ДСНС.

Фото: Олексій Гончаренко / Telegram

У Кабміні інформацію поки не коментували, утім на офіційному сайті уряду з’явилася петиція з вимогою надати бронь від мобілізації усьому особовому складу пожежної охорони та служби надзвичайних ситуацій, оперативно-рятувальної служби та інших працівників цивільного захисту. Необхідних для розгляду 25 тисяч підписів петиція вже зібрала.

Фото: Скриншот

"На даний момент бронь з частини бійців знята! ДСНС здійснює важливу мету в тилу! Це наші захисники та рятувальники, які ризикують своїм життям щоразу, а особливо під час воєнного стану в країні. Їх робота важлива тут! Це хлопці та дівчата, які навчалися захищати громадян країни, а також наших менших братів від вогню та інших надзвичайних ситуацій", — зазначила авторка петиції Ангеліна Бень.

Згідно із Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", бронюванню підлягають військовозобов'язані чоловіки, які працюють в Нацполіції та ДСНС. Але, на відміну від деяких інших держслужбовців, в законі прямо не вказано, який відсоток співробітників поліціянтів і рятувальників може мати бронь.

Нагадаємо, 30 травня ЗМІ писали, що в Офісі президента України відмовилися від втілення ідеї так званого "економічного бронювання" від мобілізації. Існують побоювання, що у такий спосіб проблема з нестачею кадрів в армії не буде розв'язана і навіть може вважатися офіційним відкупом від мобілізації.

Фокус писав, яких працівників забронюють від призову в червні.