Росія завжди буде нікчемна і опущена: Подоляк розповів про серйозні наслідки війни

Радник голови Офісу президента сподівається, що українці в протистоянні прийдуть до справедливого фіналу.

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В Україні триває повномасштабна війна, яка призвела до серйозних наслідків, а саме — держави заходу вже не будуть толерувати Росію за меркельським типом, тому це суттєво змінить подальші події. Про це в інтерв'ю УНІАН розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, нинішні дискусії про дозвіл бити по території Росії, використання західної військової техніки для створення пасивного захисту в небі України — це розмови рівня, який ще вчора важко було собі уявити.

"Це свідчить про кардинальні зміни у світі, тому до довоєнного стану не буде, так само як і не повернеться Росія: вона завжди буде така опущена, нікчемна країна, яка намагатиметься продовжувати експансію", — сказав він.

Також Подоляк заявив, що у нього великі оптимістичні сподівання, що українцям в цій війні справді вдасться досягнути справедливого фіналу.

Нагадаємо, президент України Зеленський говорив, що ніхто не може сказати, коли закінчиться війна в Україні проти РФ. Захисник України Роман Сініцин наголошував, що українців ніхто не врятує, крім них самих.

24 травня американське видання Foreign Affairs писало, що Київ "все ще може перемогти" росіян. Водночас Захід повинен перестати боятися Росії.

Крім того, 8 травня у матеріалі Foreign Affairs йшлося про те, що атаки України по російських НПЗ виявилися більш ефективними, ніж санкції країн Заходу.