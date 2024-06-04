Россия всегда будет никчемная и опущенная: Подоляк рассказал о серьезных последствиях войны

Советник главы Офиса президента надеется, что украинцы в противостоянии придут к справедливому финалу.

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В Украине продолжается полномасштабная война, которая привела к серьезным последствиям, а именно — государства запада уже не будут терпеть Россию по меркельскому типу, поэтому это существенно изменит дальнейшие события. Об этом в интервью УНИАН рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, нынешние дискуссии о разрешении бить по территории России, использование западной военной техники для создания пассивной защиты в небе Украины — это разговоры уровня, который еще вчера трудно было себе представить.

"Это свидетельствует о кардинальных изменениях в мире, поэтому к довоенному состоянию не будет, так же как и не вернется Россия: она всегда будет такая опущенная, никчемная страна, которая будет пытаться продолжать экспансию", — сказал он.

Также Подоляк заявил, что у него большие оптимистические надежды, что украинцам в этой войне действительно удастся достичь справедливого финала.

Напомним, президент Украины Зеленский говорил, что никто не может сказать, когда закончится война в Украине против РФ. Защитник Украины Роман Синицын отмечал, что украинцев никто не спасет, кроме них самих.

24 мая американское издание Foreign Affairs писало, что Киев "все еще может победить" россиян. При этом Запад должен перестать бояться России.

Кроме того, 8 мая в материале Foreign Affairs говорилось о том, что атаки Украины по российским НПЗ оказались более эффективными, чем санкции стран Запада.