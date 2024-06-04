На випадок війни з РФ: керівництво НАТО створює план перекидання військ США в Європу

Логістичні маршрути розробляються з урахуванням загроз російських ракетних атак на порти в Німеччині, Нідерландах і країнах Балтії. Також будуть збудовані коридори за південним напрямком, зокрема через Туреччину і Румунію.

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В умовах підвищеної напруженості між Заходом і Росією, НАТО розробляє численні сухопутні коридори для оперативного переміщення американських військ і бронетехніки до передової в разі великої наземної війни в Європі. За даними The Telegraph, американські солдати висаджуватимуться в одному з п'яти портів і прямуватимуть за заздалегідь спланованими маршрутами, щоб протистояти можливому нападу Москви.

Підготовка великомасштабних перекидань

На тлі попереджень вищих керівників Північноатлантичного альянсу про необхідність підготовки до конфлікту з Росією в найближчі два десятиліття, логістичні маршрути стали ключовим пріоритетом. На саміті НАТО у Вільнюсі минулого року лідери альянсу домовилися підготувати 300 000 військовослужбовців, які перебуватимуть у стані підвищеної готовності для захисту країн-членів.

Згідно з наявними планами, американські війська висаджуватимуться в голландських портах, а потім прямуватимуть залізницею через Німеччину і Польщу. У разі вторгнення Росії на територію НАТО війська доправлятимуться в порт Роттердама і вирушатимуть на схід.

Також у кулуарах ведуться переговори про розширення маршрутів до інших портів для забезпечення безперервності наземних ліній зв'язку. Так начальник командування матеріально-технічного забезпечення НАТО генерал-лейтенант Александр Соллфранк наголосив на важливості стійкості логістичних систем на тлі російських ракетних атак.

Логістичні маршрути сил НАТО в Європі Фото: telegraph.co.uk

Якщо порти Північної Європи опиняться під загрозою, НАТО планує використовувати порти Італії, Греції та Туреччини. З італійських портів війська можуть бути перекинуті через Словенію, Хорватію та Угорщину. Аналогічні плани передбачають транспортування військ через турецькі та грецькі порти, а також через Болгарію і Румунію.

Уразливість північних портів і проблеми ППО

Соллфранк також наголосив, що порти на півночі Європи, такі як Нідерланди, Німеччина та країни Балтії, вважаються особливо вразливими для російських ракетних атак. Однак, попри зусилля зі зміцнення оборони, командувач JSEC висловив стурбованість недостатньою кількістю засобів ППО для захисту ключових логістичних вузлів.

"Ми помітили, що Росія активно атакує логістичні бази України, і з цього випливає, що великі логістичні бази в конфліктах більше неможливі, тому що їх буде знищено насамперед", — зазначив Соллфранк.

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Нагадаємо, глава Збройних сил Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен 4 червня заявив, що НАТО має встигнути підготуватися до ймовірної агресії з боку Росії за наступні два-три роки. На його думку, саме стільки часу Москві буде достатньо для того, щоб відновити здатність до конвенційної війни.